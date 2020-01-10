Dünya Meksikada 11 yaşındaki öğrenci okulunu taradı 3 kişiyi öldürdü
AMERİKA

Meksika'da 11 yaşındaki öğrenci okulunu taradı: 3 kişiyi öldürdü

Meksika'nın kuzeydoğusunda bir okulda 11 yaşındaki öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Meksika basınında çıkan haberlere göre, 11 yaşındaki bir öğrencinin Torreon kentindeki Cervantes İlkokulunda gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu 1'i öğretmen 2'si öğrenci olmak üzere 3 kişi öldü.

Saldırıda yaralananların ise çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Saldırgan da kendini silahla vurdu.

Torreon Belediye Başkanı Jorge Zermeno yaptığı açıklamada, saldırganın iki silahla okuldaki öğretmen ve öğrencilere ateş açtığını dile getirerek, "Maalesef çok talihsiz bir olay oldu. Olayın sebeplerini araştıracağız." dedi.

11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi saldırganın silahları nereden bulduğuna yönelik ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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