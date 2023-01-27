Meksika'da bir kamyonda 67 düzensiz göçmen bulundu.

Ulusal Göçmenlik Bürosundan yapılan açıklamada, ABD sınırında durdurulan bir kamyonun kasasında 67 göçmen bulunduğu belirtildi.

Göçmenler arasında 43 erkek ve 14 kız çocuğu, 8 yetişkin erkek, bir anne ve kızının da bulunduğu belirtildi.