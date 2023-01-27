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Dünya

Meksika'da bir kamyonda 67 düzensiz göçmen bulundu

Meksika’da yetkililer, ABD sınırına yakın bir otoyolda kamyona gizlenmiş 57’si çocuk 67 düzensiz göçmen bulunduğunu bildirdi.

09:22 . 27/01/2023 Cuma
AA
Meksika'da bir kamyonda 67 düzensiz göçmen bulundu.

Meksika'da bir kamyonda 67 düzensiz göçmen bulundu.

Meksika’da yetkililer, ABD sınırına yakın bir otoyolda kamyona gizlenmiş 57’si çocuk 67 düzensiz göçmen bulunduğunu bildirdi.


Ulusal Göçmenlik Bürosundan yapılan açıklamada, ABD sınırında durdurulan bir kamyonun kasasında 67 göçmen bulunduğu belirtildi.

Göçmenler arasında 43 erkek ve 14 kız çocuğu, 8 yetişkin erkek, bir anne ve kızının da bulunduğu belirtildi.



47 çocuğun yanlarında ebeveynlerinin olmadığı kaydedildi. Ciudad Juarez şehrine gidilen otoyolda inceleme için durdurulan aracın sürücüsü gözaltına alınırken, çocuklar çocuk bakımevine götürüldü.​​​​


#Meksika
#ABD
#Yasa Dışı Göçmen
2 saat önce
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Meksika'da bir kamyonda 67 düzensiz göçmen bulundu
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