Dünya Meksikada çete operasyonu Dördü polis 13 kişi hayatını kaybetti
AMERİKA

Meksika'da çete operasyonu: Dördü polis 13 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın Jalisco eyaletinde, güvenlik güçlerinin bir çeteye yönelik düzenlediği operasyonda 4'ü polis, 13 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
Meksikada çete operasyonu: Dördü polis 13 kişi hayatını kaybetti
Foto/arşiv

Meksika basınında yer alan habere göre, El Salto kentine bağlı San Lorenzo semtinde, organize suç örgütüne operasyon yapan polis, çete üyeleriyle çatıştı.

Çatışmada, 4 polis yaşamını yitirirken, 9 çete üyesi öldürüldü. Teslim olan 8 çete üyesi gözaltına alındı, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, çatışmanın sonunda polisin kontrolü tamamen sağladığı belirtilerek, zorla alıkonulan 2 kişinin sağ kurtarıldığı bildirdi.

Bölgede polisin geniş çaplı önlemlerinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

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Mexico City Vatandaş Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bakanlığa bağlı güvenlik güçleri ve Mexico City Başsavcılığı birimleri tarafından ortak yürütülen operasyon sonucunda Mexico City’de bir tırın gizli bölmelerine yerleştirilmiş bin 680 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirildi.
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Ele geçirilen kokainin birer kiloluk paketler halinde Kolombiya’dan yüklendiği, bir kısmının Mexico City‘ye, kalan kısmının ise ABD’nin Los Angeles şehrine götürülmek istendiği belirtildi.
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Yetkililer, 80’den fazla güvenlik görevlisinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda ayrıca Meksika vatandaşı 4 kişinin de gözaltına alındığını, zanlılardan 3’ünün ise zaten sabıka kaydının bulunduğunu bildirdi.
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Basın toplantısında konuşan Mexico City Vatandaş Güvenlik Bakanı Omar Garca Harfuch, yapılan operasyonla uyuşturucu kartellerinin finansal yapısına büyük bir darbe indirildiğine dikkat çekerken, ele geçirilen bin 680 kilogram kokainin Mexico City’de şimdiye kadar yakalanan en büyük miktar olduğunu ifade etti.
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Bakan Harfuch uyuşturucunun Sinaloa ve Durango eyaletlerinde faaliyet gösteren bir organize suç örgütüne ait olduğunu belitti ancak kartelin ismini vermedi.
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Organize suç örgütleri hakkında haberler yapan Meksikalı bir gazeteci ise, kokanin ABD’de tutuklu bulunan ünlü uyuşturucu baronu “El Chapo” Guzman’ın liderliğini yaptığı Sinaloa Karteli’ne ait olduğunu iddia etti.<br>Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 400 milyon Meksika Pezosu (19 milyon 610 bin dolar) olduğu belirtiliyor.
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Meksikalı yetkililer ABD'nin Los Angeles şehrine götürülmek üzere Kolombiya'dan yüklenen 1,6 tondan fazla kokain ele geçirildiğini bildirdi. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 400 milyon Meksika Pezosu (19 milyon 610 bin dolar) olduğu belirtiliyor.


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