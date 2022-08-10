Meksika'da çete operasyonu: Dördü polis 13 kişi hayatını kaybetti

Meksika basınında yer alan habere göre, El Salto kentine bağlı San Lorenzo semtinde, organize suç örgütüne operasyon yapan polis, çete üyeleriyle çatıştı.
Çatışmada, 4 polis yaşamını yitirirken, 9 çete üyesi öldürüldü. Teslim olan 8 çete üyesi gözaltına alındı, 3 kişi ise ağır yaralandı.
Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, çatışmanın sonunda polisin kontrolü tamamen sağladığı belirtilerek, zorla alıkonulan 2 kişinin sağ kurtarıldığı bildirdi.
Bölgede polisin geniş çaplı önlemlerinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.