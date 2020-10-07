Meksika'da Delta kasırgası hızla ilerliyor: 40 bin kişi tahliye edildi

Meksika basınında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Yucatan ve Quintana Roo eyaletlerinde devam eden Delta kasırgasının hızını artırması üzerine yetkililer, turistlerin de olduğu 40 bini aşkın kişiyi korumaya aldı.

Halka uyarı yapıldı

Sivil Savunma Ajansı yetkilisi Luis Alberto, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ana kadar Delta kasırgası nedeniyle hayatını kaybeden olmadığını ancak kasırganın şiddetinin güçlü olduğunu belirterek halkı uyardı.

DHA ABD'den kritik

Cancun kentindeki bazı elektrik santrallerinde hasar meydana geldiğine işaret eden Alberto, Cozumel Adası'nın yüzde 70'ine elektrik verilemediğini söyledi.

Alberto, kasırganın olası etkilerine karşı 45 aktif sığınak ve 29 barınağın hazır tutulduğunu sözlerine ekledi.

Meteoroloji uzmanları, Karayip Denizi'ndeki Cozumel Adası'na yaklaşık 220 kilometre mesafeden kuzeybatı yönünde ilerleyen Delta'nın beraberinde getirebileceği şiddetli yağışların iç kesimlerde ani sellere ve su seviyelerinin artmasına yol açabileceği konusunda uyarmıştı.

Delta'nın Meksika Körfezi'ne doğru hareket etmeden önce Yucatan Yarımadası'nı vuracağı ve birkaç saat etkili olacağı tahmin edilmişti.