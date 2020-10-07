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Dünya Meksikada Delta kasırgası hızla ilerliyor 40 bin kişi tahliye edildi
AMERİKA

Meksika'da Delta kasırgası hızla ilerliyor: 40 bin kişi tahliye edildi

Meksika'da "kategori 4" seviyesindeki Delta kasırgasının, Yucatan Yarımadası'na doğru hızla ilerlemesi nedeniyle yaklaşık 40 bin kişi için tahliye kararı verildi. Delta'nın Meksika Körfezi'ne doğru hareket etmeden önce Yucatan Yarımadası'nı vuracağı ve birkaç saat etkili olacağı tahmin edilmişti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Meksika basınında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Yucatan ve Quintana Roo eyaletlerinde devam eden Delta kasırgasının hızını artırması üzerine yetkililer, turistlerin de olduğu 40 bini aşkın kişiyi korumaya aldı.

Halka uyarı yapıldı

Sivil Savunma Ajansı yetkilisi Luis Alberto, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ana kadar Delta kasırgası nedeniyle hayatını kaybeden olmadığını ancak kasırganın şiddetinin güçlü olduğunu belirterek halkı uyardı.

DHA
ABD'den kritik

Cancun kentindeki bazı elektrik santrallerinde hasar meydana geldiğine işaret eden Alberto, Cozumel Adası'nın yüzde 70'ine elektrik verilemediğini söyledi.

Alberto, kasırganın olası etkilerine karşı 45 aktif sığınak ve 29 barınağın hazır tutulduğunu sözlerine ekledi.

Meteoroloji uzmanları, Karayip Denizi'ndeki Cozumel Adası'na yaklaşık 220 kilometre mesafeden kuzeybatı yönünde ilerleyen Delta'nın beraberinde getirebileceği şiddetli yağışların iç kesimlerde ani sellere ve su seviyelerinin artmasına yol açabileceği konusunda uyarmıştı.

Delta'nın Meksika Körfezi'ne doğru hareket etmeden önce Yucatan Yarımadası'nı vuracağı ve birkaç saat etkili olacağı tahmin edilmişti.

ABD'yi vurması beklenen Laura kasırgası kategori 4 seviyesine çıktı: 500 bin kişinin tahliye edilmesi istendi
OYNAT 00:59
ABD'yi vurması beklenen Laura kasırgası kategori 4 seviyesine çıktı: 500 bin kişinin tahliye edilmesi istendi
Meksika Körfezi'nde etkili olan ve ABD'nin Texas ile Louisiana eyaletini vurması beklenen Laura kasırgası, kategori 4 seviyesine yükseldi. Açıklamada, Laura kasırgasının Meksika Körfezi'nde saatte 205 kilometre hızla ilerlediği ve son 24 saatte yüzde 70 güç kazandığı aktarıldı. NHC, yerel halka kasırgaya karşı hazırlıklarını tamamlamak için acele etmeleri konusunda uyarı yaptı.
Louisiana ve Texas eyaletinde toplam 500 bin kişinin tahliye edilmesi istendi.


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