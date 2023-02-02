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Meksika’da göstericiler belediye başkanını kaçırarak yakarak öldürmekle tehdit etti

Meksika'da yerel yönetimi protesto eden göstericiler, belediye başkanı ile birlikte bazı yerel yöneticileri kaçırdı. Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin istifasını talep eden protestocular, yetkilileri yakarak öldürmekle tehdit etti.

09:16 . 2/02/2023 Perşembe
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Meksika

Meksika

Meksika
’nın Puebla eyaletinde yer alan
Tepeyahualco
şehrinde bölgede çıkan orman yangınına belediye yetkililerinin yeteri kadar müdahale etmedikleri gerekçesiyle yaklaşık 100 kişilik bir grup protesto düzenledi.

Belediye binası önünde toplanan protestocular, bölgede büyük bir alanda tahribata neden olan yangına uzun süre müdahale edilmediğini ifade ederek, yetkililerden açıklama talep etti.

Belediye başkanı ve meclis üyeleri kaçırıldı

Saatler sonra Tepeyahualco Belediye Başkanı
Monica Martinez
ile bazı belediye meclis üyeleri belediye binasına gelerek protestocularla buluştu. Yetkililerin halkla yaptığı görüşmede anlaşma sağlanamayınca protestocular arasından 30 kişilik bir grup Belediye Başkanı Monica Martinez ile belediye meclis üyelerini kaçırdı.

Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin istifasını talep eden protestocular, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde yetkilileri yakarak öldürmekle tehdit etti. Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Julio Roberto Gomez yaptığı açıklamada, Puebla eyalet polisinin Tepeyahualco şehrine bir operasyon düzenleyeceğini ve kaçırılan yetkililerin kurtarılacağını ifade etti.



#Meksika
#Tepeyahualco
#Monica Martinez
1 saat önce
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Meksika’da göstericiler belediye başkanını kaçırarak yakarak öldürmekle tehdit etti
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