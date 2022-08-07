Dünya Meksikada kan donduran olay Metroda kavga eden iki kişiden biri diğerinin kulağını kopardı
AMERİKA

Meksika'da kan donduran olay: Metroda kavga eden iki kişiden biri diğerinin kulağını kopardı

Meksika’daki bir metroda çıkan kavgada, kavga eden iki kişiden biri diğerinin kulağını ısırarak koparttı.

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Haber Merkezi İHA
Meksikada kan donduran olay: Metroda kavga eden iki kişiden biri diğerinin kulağını kopardı
Meksika’da metroda kavga eden iki kişiden biri diğerinin kulağını koparttı.

Meksika’nın başkenti Mexico City’de metroda bir kadının taciz edildiğini söyleyerek çevreden yardım istemesi üzerine kavga çıktı. Kavganın giderek büyümesi üzerine kavgaya karışan bir kişi tacizcinin kulağını ısırarak koparttı.

İHA

Trendeki diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri gelirken, yetkililer kulağı kopan tacizciye müdahale ederek kanamasını durdurdu. Mağdurun tacizciden şikayetçi olması üzerine, şahıslar ifadeleri alınıp haklarında yasal işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olay Meksika basınında geniş yer bulurken, bazı basın kuruluşları ABD’li boksör Mike Tyson’ın 1997 yılındaki bir maçta rakibinin kulağını ısırarak kopardığı olaya atıfta bulundu.

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