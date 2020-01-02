Meksika'da mahkumlar kavga etti: 16 kişi hayatını kaybetti

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Manavgat'ta aynı anda çıkan hortumlar zarara yol açtı: Herhangi bir can kaybı yok

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hortum bir fabrikanın çatısını uçurdu, başka bir noktada çıkan hortum ise bir çarşıdaki iş yerlerine zarar verdi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, hortum nedeniyle can kaybı yaşanmadığını, bazı iş yerleri ve seralarda zarar olduğunu söyledi.