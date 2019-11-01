Dünya Meksikada morglarda kimliği belirsiz 30 bin ceset var Sayısı belli olmayan iskelet kalıntıları da mevcut
AMERİKA

Meksika'da morglarda kimliği belirsiz 30 bin ceset var: Sayısı belli olmayan iskelet kalıntıları da mevcut

Meksika'da morglarda kimliği belirsiz 30 bin ceset var: Sayısı belli olmayan iskelet kalıntıları da mevcut

Meksika'nın Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, ülke genelindeki morglarda en az 30 bin sahipsiz ve kimliği belirsiz ceset bulunduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Ölülerin konulduğu morg dolapları.
Ölülerin konulduğu morg dolapları.

Ulusal İnsan Hakları Komisyonundan yapılan açıklamada, morglar için fon, personel ve ekipman yetersizliği nedeniyle adli kimlik tespitinin düzgün bir şekilde yapılamadığı bildirildi.

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  • Açıklamada, ülke genelindeki morglarda 30 binden fazla sahipsiz ve kimliği belirsiz cesedin yanı sıra sayısı belli olmayan iskelet kalıntısı bulunduğu belirtildi.

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Cesetlerin çoğunun gizli mezarlarda bulunduğu ifade edildi.

120 milyon nüfuslu Meksika'da geçen yıl önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendi. Ülkede 2017 yılında 32 bin 79 kişi öldürülürken, bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı ise şimdiden 26 bini buldu.

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