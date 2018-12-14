Dünya Melania Trump Ailemin adını istismar ediyorlar
AMERİKA

Melania Trump: Ailemin adını istismar ediyorlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump,özel hayatına dair uzun zaman sonra açıklamalarda bulundu. Doğru bildiğini yapmaktan şaşmadığını ve kocasına tavsiyelerde bulunduğunu savundu.

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ABD'li First Lady Melania Trump
ABD'li First Lady Melania Trump

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump kişisel hayatıyla alakalı röportaj verdi. Neden sık sık ‘insanın kendisine sadık kalması’ sözünü kullandığı sorusu üzerine ABD Başkanı’nın eşi şunları söyledi:

“Doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaparım. Kamuoyunda olsun medyada olsun eleştirileceğimi bilirim, ama doğru olanı ve ülke ile halk için doğru olduğuna inandığımı yaparım.”

“O yüzden kendime sadık kalmaktan, neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda kendimi dinlemek istediğimden ve her gün anlamlı bir yaşam sürmekten söz ediyorum.”

‘BENİ BAZEN DİNLER, BAZEN DİNLEMEZ’

Haberleri takip ettiğini ve kendi perspektifini ABD Başkanı’na aktardığını dile getiren first lady, şöyle konuştu:

“Neler olup bittiğini takip ediyorum. Ve kocama tavsiyelerde bulunup en samimi fikirlerimi açıklıyorum. O beni bazen dinler bazen dinlemez.”

Kocası Donald Trump ile tarzlarının farklı olduğu ikazı üzerine “Hali tavrıyla bazen hemfikir olmuyorum ve bunu ona söylüyorum” diye ekledi.

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Beyaz Saray’a taşındıktan sonra karşılaştığı zorluklar sorulduğunda, Melania Trump, baş sıraya ‘fırsatçıları’ koydu.

‘Fırsatçılarla’ kariyerlerini ilerletmek için kendisinin veya ailesinin adını ‘istismar eden’ komedyenleri, gazetecileri ve diğerlerini kast ettiğini belirten Bayan Trump, “Bu sizi yaralıyor mu” sorusunu da şöyle yanıtladı:

  • ‘TARİHİ ONLAR YAZIYOR’
  • “Yaralamıyor. Sorun şu ki, onlar tarihi yazıyor ve de doğru yazmıyorlar.”
  • Kocasının 2020 başkanlık seçini kazanıp iki dönem başkanlık yapması ihtimalini değerlendiren Melania, “Bence kocam inanılmaz iş çıkarıyor. Ülke en iyi döneminde. O zaman sanırım ben de ülkenin iyi gitmeyi sürdürmesini isterim” dedi. Bu sözleriyle sosyal medyadan hem eleştiri hem de destek mesajları aldı.
  • Hannity’ye röportajı USS George H.W. Bush uçak gemisine ziyareti sırasında veren first lady, askerler ve aileriyle biraraya gelmek istediğini, onları desteklemenin çok önemli olduğunu kaydetti. “Onlara Başkan’ın, benim ve ülkenin arkalarında olduğunu gösterebilmek, benim için çok önemli” dedi.
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