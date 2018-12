Melania Trump: Ailemin adını istismar ediyorlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump kişisel hayatıyla alakalı röportaj verdi. Neden sık sık ‘insanın kendisine sadık kalması’ sözünü kullandığı sorusu üzerine ABD Başkanı’nın eşi şunları söyledi:

“Doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaparım. Kamuoyunda olsun medyada olsun eleştirileceğimi bilirim, ama doğru olanı ve ülke ile halk için doğru olduğuna inandığımı yaparım.”

“O yüzden kendime sadık kalmaktan, neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda kendimi dinlemek istediğimden ve her gün anlamlı bir yaşam sürmekten söz ediyorum.”

‘BENİ BAZEN DİNLER, BAZEN DİNLEMEZ’

Haberleri takip ettiğini ve kendi perspektifini ABD Başkanı’na aktardığını dile getiren first lady, şöyle konuştu:

“Neler olup bittiğini takip ediyorum. Ve kocama tavsiyelerde bulunup en samimi fikirlerimi açıklıyorum. O beni bazen dinler bazen dinlemez.”

When asked about a second term in the White House, @FLOTUS: “I believe that my husband is doing an incredible job for this Nation…so whatever he will decide, I will support him.” #MelaniaTrump https://t.co/FlKcUTJHrS pic.twitter.com/474vKTZsf9 — World News Tonight (@ABCWorldNews) 13 Ekim 2018

Kocası Donald Trump ile tarzlarının farklı olduğu ikazı üzerine “Hali tavrıyla bazen hemfikir olmuyorum ve bunu ona söylüyorum” diye ekledi.

Beyaz Saray’a taşındıktan sonra karşılaştığı zorluklar sorulduğunda, Melania Trump, baş sıraya ‘fırsatçıları’ koydu.

‘Fırsatçılarla’ kariyerlerini ilerletmek için kendisinin veya ailesinin adını ‘istismar eden’ komedyenleri, gazetecileri ve diğerlerini kast ettiğini belirten Bayan Trump, “Bu sizi yaralıyor mu” sorusunu da şöyle yanıtladı: