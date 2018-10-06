Dünya Merkel Bırakın Afrikayı fırsat kıtası olarak görelim
AVRUPA

Merkel: Bırakın Afrika'yı fırsat kıtası olarak görelim

Almanya Başbakanı Merkel, "Afrika geleceğin pazarı. Afrika'nın harika gençleri var. Bırakın Afrika'yı sürekli bir problem olarak değil, bir fırsat kıtası olarak görelim" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Almanya Başbakanı Angela Merkel
Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afrika'nın bir problem olarak değil, fırsat kıtası olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Merkel, Kiel kentinde partisinin gençlik teşkilatı Junge Union'un (JU) düzenlediği toplantıda konuştu.

Mültecilerin yüzde 90'ının Afrika ve Asya'da bulunduğuna dikkati çeken Merkel, gelecekte Afrika'dan Avrupa'ya mülteci geçişinin daha da yoğunlaşacağını ifade etti.

Merkel, buna hazırlıklı olunmasının gereğine işaret ederek, bu bölgelere kalkınma yardımından daha fazlasının yapılması gerektiğini dile getirdi.

Ekonomi alanında faaliyet gösteren herkesi Afrika'da iş yapmaya çağırdığını belirten Merkel, şöyle dedi:

Afrika geleceğin pazarı. Afrika'nın harika gençleri var. Bırakın Afrika'yı sürekli bir problem olarak değil, bir fırsat kıtası olarak görelim.

Merkel, Almanya'nın, kasımda Afrika ülkelerine yatırım olanaklarını saptamak için bir toplantı düzenleyeceği bilgisini de paylaştı.

Almanya'da mülteci krizinin yaşandığı 2015 dönemine de işaret eden Merkel, o süreçte hatalar yapıldığını kabul ederek, uluslararası yardım kuruluşlarının yeterince desteklenmediğini kaydetti.

Avrupa Birliği'ni de farklı alanlarda ortak stratejiler üretmeye davet eden Merkel, AB'nin, önemli dış politika konularında ortak tutum sergilemesi gerektiğini, bu şekilde küresel dünyada aktör olabileceğini sözlerine ekledi.

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