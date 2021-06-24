Dünya Merkel Türkiye ile işbirliği yapmalıyız Türkiyenin taleplerinin AB liderlerinin kabul etmesini bekliyorum
AVRUPA

Merkel: Türkiye ile işbirliği yapmalıyız Türkiye'nin taleplerinin AB liderlerinin kabul etmesini bekliyorum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, federal mecliste gerçekleştirdiği konuşmasında "Türkiye ile birçok konuda farklı düşünce içerisinde de olsak Türkiye ile işbirliği yapmalıyız. Türkiye’nin taleplerinin AB liderlerinin kabul etmesini bekliyorum" dedi.

Haber Merkezi İHA
Merkel: Türkiye ile işbirliği yapmalıyız Türkiyenin taleplerinin AB liderlerinin kabul etmesini bekliyorum
Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel’de yapılacak olan Avrupa Konseyi zirvesi öncesi Federal mecliste zirvenin ağırlıkla başlıkları olan iklim koruması, korona, Rusya ve İngiltere ile ilişkiler ve mülteciler konusunda Federal meclisi bilgilendirdi.

TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİNE VURGU

Mülteciler konusunun taraf ülkelerle ortak çalışma yapılması halinde çözüleceğini söyleyen Başbakan Merkel, "Türkiye ile birçok konuda farklı düşünce içerisinde de olsak Türkiye ile işbirliği yapmalıyız. Türkiye’nin taleplerinin AB liderlerinin kabul etmesini bekliyorum" dedi.

AB RUSYA İLE TEMAS KURMALI


Avrupa’nın Rusya ile ilişkilerine değinen Merkel, Rusya ile ilişkilerin daha fazla bozulmasını önlemek için AB’ye Rusya ile müzakereleri başlatma çağrısında bulundu. Merkel, Federal Meclis’teki hükümet açıklamasında, Rusya’nın "provokasyonları" karşısında, AB’nin "Rusya ve Rusya Devlet Başkanı ile doğrudan temas kurması gerektiğini" söyledi. AB burada "tartışma formatları" oluşturmalıdır. Merkel, AB’yi Rusya’ya karşı daha birleşik bir tavır almaya çağırdı.

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