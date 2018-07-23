Dünya Merkelden Mesut Özile Saygı duyuyorum, çok şey yaptı
AVRUPA

Merkel'den Mesut Özil'e: Saygı duyuyorum, çok şey yaptı

Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nda oynamama kararı almasının ardından bir açıklama da Alman hükümet sözcüsünden geldi. Başbakan Angela Merkel'in Mesut Özil'in kararına saygı duyduğunu belirtti.

Haber Merkezi Diğer
Mesut Özil takım arkadaşlarıyla
Mesut Özil takım arkadaşlarıyla

Almanya Başbakanı Angela Merkel adına açıklama yapan sözcü, "Başbakan Merkel, Mesut Özil'e büyük değer veriyor. O büyük bir oyuncu ve ulusal takım için çok şey yaptı" dedi.

Alman hükümet sözcüsü, Başbakan Angela Merkel'in Mesut Özil'in kararına saygı duyduğunu da belirtti.

Mesut Özil tartışması nedeniyle Almanya'nın göçmen politikasıyla ilgili de bir açıklama yapan Alman hükümet sözcüsü, "Alman hükümetinin görevlerinden biri de göçmen politikasını düzenlemektir.Almanya göçmen kökeni olanları her zaman bağrına basmaya devam edecektir. " dedi.

Alman hükümet sözcüsü, Almanya'daki Türk kökenlilerin büyük bir kısmının uyumu başarıyla gerçekleştirdiğini de ifade etti.

Açıklamanın ardından ilk fotoğraf

Almanya Milli Takımını bıraktığını duyuran Mesut Özil'in açıklamasının ardından ilk fotoğrafları da yayınlandı.

Mesut Özil'in Arsenal kulübünden ilk fotoğrafları yayınlandı

Arsenal kulübü tarafından yayınlanan fotoğraflarda Mesut Özil'in yüzünün hep güldüğü dikkat çekti. Arsenal kulübü "O antrenmanlara döndü" başlığıyla fotoğrafları yayınlarken Özil'nin sıkı çalıştığının altını çizdi.

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