Merkel'e şok: Bakanlar kurulu toplantısındayken saldırıya uğradı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arınç'a tepki: Kitabı okunsun denilen kişinin elinde askerlerimizin kanı var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda Bülent Arınç'a tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkes okusun denilen kişi, binlerce askerimin kardeşimin kanı olan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur" dedi.