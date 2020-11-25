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AVRUPA

Merkel'e şok: Bakanlar kurulu toplantısındayken saldırıya uğradı

Almanya Başbakanı Angela Merkel Bakanlar Kurulu toplantısındayken başbakanlık binasına araçlı saldırı gerçekleşti. Üzerinde "Lanetlenmiş çocukların ve yaşlıların katilleri" ve "Küreselleşme politikasını durdurun" yazıları yer alan bir araç sabah saatlerinde Başbakanlık binasının ana kapısının demir barikatlarına çarparak durdu.

Haber Merkezi AA
Araç başbakanlık binasının kapısına çarparak durdu.
Araç başbakanlık binasının kapısına çarparak durdu.

Almanya’nın başkenti Berlin'de başbakanlık binası saldırıya uğradı. Bir kişi başbakanlık binasına aracıyla saldırı girişiminde bulundu.

AA

KAPIYA ÇARPARAK DURDU

Üzerinde "Lanetlenmiş çocukların ve yaşlıların katilleri" ve "Küreselleşme politikasını durdurun" yazıları yer alan bir araç sabah saatlerinde Başbakanlık binasının ana kapısının demir barikatlarına çarparak durdu.

Sürücüye polis tarafından müdahale edildi.

Saldırı girişimi sırasında Başbakan Angela Merkel başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı yapılıyordu.

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