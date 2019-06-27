Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Merkeli titreme tuttu
AVRUPA

Almanya Başbakanı Angela Merkel titredi

Merkel'i titreme tuttu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in basın açıklaması sırasında tekrar titredi.

Haber Merkezi Diğer
Merkel, sağlık durumunun iyi olduğunu ve su kaybı sebebiyle titrediğini ifade etmişti.
Merkel, sağlık durumunun iyi olduğunu ve su kaybı sebebiyle titrediğini ifade etmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel bu sabah saatlerinde Cumhurbalkanı Steinmeier'in basın açıklaması yaptığı esnada yeniden titremesi endişe yarattı.

Olayın ardından açıklama yapan Merkel'in sözcüsü, Almanya Başbakanı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve Japonya'da düzenlenecek olan G20 Zirvesi'ne katılacağını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi
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Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi
Berlin'de basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Steinmeier'in yanında duran Merkel, Steinmeier'in konuşma yaptığı sırada titrediği görüldü. 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı törende de titrediği görülen Merkel ayakta durmakta zorlanmıştı.
  • Merkel'in 18 Haziran günü Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı törende de titrediği görüntüler akıllara geldi.

Görüşmenin ardından Merkel, sağlık durumunun iyi olduğunu ve su kaybı sebebiyle titrediğini ifade etmişti.

Merkel törende titremeye başladı
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Merkel törende titremeye başladı
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