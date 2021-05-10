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Dünya Mescid-i Aksada 4 saatin sonunda zafer İşgalci İsrail güçleri geri çekildi
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Mescid-i Aksa'da 4 saatin sonunda zafer: İşgalci İsrail güçleri geri çekildi

İsrail güçleri, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla gerçekleştirdikleri sert müdahalenin ardından geri çekildi. Avlu kapılarının giriş için yeniden açıldığı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Mescid-i Aksada 4 saatin sonunda zafer: İşgalci İsrail güçleri geri çekildi
İsrail güçlerinin geri çekilmesini Filistinliler sevinçle karşıladı.

Günlerdir Şeyh Cerrah'ta Filistinlilerin evlerine hukuksuz şekilde el koyan ve gerginliği tırmandıran İsrail yönetimi, geçtiğimiz gün Mescid-i Aksa'ya saldırdı. İsrail polisi, Aksa'da iftar eden ve ibadet yapan Müslümanları hedef alarak, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

Filistinliler ise Harem-i Şerif'ten ayrılmayarak, nöbet tutmaya başladı. İsrail polisi bu sabah, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere sert şekilde müdahale etti.

Plastik mermi, ses bombaları, göz yaşartıcı gaz...

Sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale eden İsrail polisinin 4 saatin ardından Mescid-i Aksa'dan çekildiği belirtildi.

Mescid-i Aksa’da şükür namazı
DÜNYA
Mescid-i Aksa’da şükür namazı

Kapılar yeniden açıldı

Mescid-i Aksa'nın kapılarını bir süre kapatan polisin çekilmesinin ardından, avlu kapılarının giriş için yeniden açıldığı kaydedildi.

Aksa avlusunda bulunan ve içeri giren çok sayıda Filistinli de tekbir getirerek, sloganlar attı.

Eller Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için semaya kalktı
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Eller Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için semaya kalktı

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İşgalci İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırılarında yaralananların sayısı 305’e yükseldi


İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

  • Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği, 1967’deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, “Kudüs Günü” olarak kutluyor. Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı.

Yardım çağrısı

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.

İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere karşı kullandığı bombaların kapsülleri avluyu kapladı
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İsrail güçleri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etti.
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Yüzlerce Filistinlinin yaralandığı saldırı sonrası, çatışma öğle saatlerine doğru bir süre boyunca durdu.
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Filistinliler, Mescidi Aksa'da çatışmaların durmasıyla temizlik yaptı.
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İsrail güçlerinin attığı ses, gaz ve göz yaşartıcı bombalar.
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İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere karşı kullandığı bombaların kapsülleri avluyu kapladı
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere ses, gaz ve göz yaşartıcı bombalarla saldırmıştı. Çatışmaların öğle saatlerine doğru bir süre durmasıyla, Filistinliler avluda temizlik yaptı. Temizlik esnasında, ses, gaz ve göz yaşartıcı bombaların kapsülleri tek bir noktada toplanırken, İsrail güçlerinin şiddetini de gözler önüne serdi.


İşgalciler yaktı yıktı, Filistinli küçük çocuk temizledi
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İşgalciler yaktı yıktı, Filistinli küçük çocuk temizledi
İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'ya saldırdı. Filistinli küçük çocuğun, Mescid-i Aksa'da işgalci kuvvetlerin saldırısından sonra geride bıraktıklarını temizlediği anlar kamera böyle yansıdı.


Mescid-i Aksa'nın yardım çığlığı: Ümmetin şerefi çiğneniyor, Selahaddin nerede?
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Mescid-i Aksa'nın yardım çığlığı: Ümmetin şerefi çiğneniyor, Selahaddin nerede?
Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.
'Nerede Selahaddinler?' diye haykıran Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Mescid-i Aksa'nın büyük bir saldırı altında olduğunu vurguladı.


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