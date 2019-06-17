Mescid-i Aksa'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı namazından sonra bugün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Harem-i Şerif'te kılınan yatsı namazından sonra eline mikrofonu alan bir Filistinli, Mursi'nin vefat ettiğini duyurarak, gıyabi cenaze namazı kılınacağını belirtti.
- Hep birlikte Mursi için dua eden Filistinliler, daha sonra gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından cemaat sessizce dağıldı.