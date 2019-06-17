Dünya Mescid-i Aksada Mursi için gıyabi cenaze namazı
ORTADOĞU

Mescid-i Aksa'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin bugün mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi üzerine Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Haber Merkezi AA
Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.​
Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.​

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı namazından sonra bugün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Harem-i Şerif'te kılınan yatsı namazından sonra eline mikrofonu alan bir Filistinli, Mursi'nin vefat ettiğini duyurarak, gıyabi cenaze namazı kılınacağını belirtti.

  • Hep birlikte Mursi için dua eden Filistinliler, daha sonra gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından cemaat sessizce dağıldı.

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