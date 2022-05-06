Mescid-i Aksa’daki bomba ihbarı asılsız çıktı

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Türkiye'nin Wilders'i: Psikolojik harp uzmanı Ümit Özdağ

Hollanda’da Wilders, Fransa’da Le Pen ve Almanya’da AfD’nin temsil ettiği “Irkçı, yabancı, Türk ve İslam düşmanı” akımlar Türkiye’de Zafer Partisi’nde vücut buldu. Zafer Partisi farklı olarak Arap özellikle de Suriyeli nefretini yayıp provokasyon yapıyor. Genel Başkan Ümit Özdağ, son bir yılda attığı 1677 tweet'in 777’sini Suriyeli ve yabancı düşmanlığına ayırdı.