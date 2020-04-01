Dünya Meslek Lisesinde makinesini yaptılar Günde 100 bin maske üretecek
KORONAVİRÜS

Meslek Lisesi'nde makinesini yaptılar: Günde 100 bin maske üretecek

Milli Eğitim Bakanlığının koronavirüs önlemleri kapsamında başlattığı Ar-Ge çalışmaları meyvesini verdi. İstanbul Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi’nin üretimi tamamlandı. Lisede günde 100 bin cerrahi maske üretiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) koronavirüsle mücadelede devreye soktuğu mesleki ve teknik anadolu liseleri üretim kapasitelerini ve ürün yelpazelerini genişleterek çalışmalarına hızla devam ediyor. Temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maskeye, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çeşitli ürünlerin seri üretimine geçilen liselerde ürünleri üreten cihazların tasarımına ve Ar-Ge çalışmalarına da ağırlık verildi. Çalışmalar sonucunda, Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi üretilerek, bu makineyle günde yaklaşık 100 bin maskenin seri imalatına başlandı.

AR-GE DESTEĞİ VERDİK

Çalışmayla ilgili bilgi veren Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, meslek liselerinde üretim altyapısını güçlendirdiklerini ve tüm alanlarda yoğun üretim yaptıklarını söyledi. Seçilen illerde ihtiyaç duyulan biyomedikal cihazların üretimi için de Ar-Ge çalışmalarını koordine ettiklerini anlatan Özer, şu bilgileri verdi: “İllerimize, ciddi Ar-Ge altyapı desteği verdik. İstanbul’da Gaziosmanpaşa ilçesinde Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi üretildi ve üretime başladı. İlk sevindirici haberi almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen otomatik 3 katlı telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi ile artık sadece bu lisede günde 100 bin cerrahi maske üretilebilecek.”

FEDAKARCA GAYRET GÖSTERİYORLAR

  • Makinenin üretim sürecinde İstanbul’daki yöneticilerin ve öğretmenlerin fedakarca çalışmalarının her türlü takdirin ötesinde olduğunu vurgulayan Özer, “Ülkemizde tüm illerde fedakarca gayret gösteren tüm mesleki eğitim öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, tüm yöneticilerimizin koordinasyon ve destekleriyle mesleki eğitimin kara gün dostu olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi.
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