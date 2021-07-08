Dünya Miamide binanın çökmesi üzerinden 14 gün geçti 86 kişiye hala ulaşılamadı
AMERİKA

Miami'de binanın çökmesi üzerinden 14 gün geçti: 86 kişiye hala ulaşılamadı

Miami'de 24 Haziran'da çöken binadan hala 86 kişinin cesedi çıkarılamadı. 13 katlı binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 54'e yükseldi. 270 dairelik lüks binanın yarısı çökmüştü.

Haber Merkezi AA Diğer
Miamide binanın çökmesi üzerinden 14 gün geçti: 86 kişiye hala ulaşılamadı
86 kişiye hala ulaşılamadı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 54'e yükseldi.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, basın toplantısında, binanın enkazında süren çalışmalarda 8 kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı.

86 KİŞİ HALA ÇIKARILAMADI

Cava, bulunan toplam 54 kişiden 33'ünün kimliğinin belirlendiğini kaydederek 86 kişinin ise hala kayıp olduğunu belirtti.

CANLI BULMA İHTİMALİ YOK

Arama ve kurtarma çalışmaları 14'üncü gününü tamamlarken Cava, bundan sonra enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin kalmadığını, bu nedenle çalışmaları bu yönde değiştireceklerini bildirdi.

"Bu noktada arama kurtarma çalışmalarında bize sunulan tüm seçenekleri gerçekten tükettik. Hepimiz Tanrı'dan bir mucize istedik." diyen Cava, zor da olsa arama ve kurtarma yerine arama ve enkaz kaldırma çalışmasına geçme kararı alındığını söyledi.

LÜKS BİNANIN YARISI ÇÖKMÜŞTÜ

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

YAPISAL HASAR BULUNDU

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

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