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Dünya Miçotakise bir darbe daha 150 yıllık firma üretimini Yunanistandan Türkiyeye taşıyor
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Miçotakis'e bir darbe daha: 150 yıllık firma üretimini Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyor

Hem ekonomik krizle, hem de koronavirüs salgını nedeniyle çöküşte olan Yunanistan'a bir darbe daha geldi. Ülkede 155 yıldır faaliyet gösteren Bosch Siemens Hausegerate-Pitsos'un, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacağı açıklandı. Şubat ayında otomotiv firması BMW ve Daimler'e ait firma ülkedeki operasyonuna son vermişti. Hazır gıda firması Pizza Hut da temmuzda Yunanistan'daki 17 dükkanını kapatmıştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Ekonomik çıkmazın eşiğinde olan Yunanistan, bir gelir kaynağını daha kaybediyor. Ülkede faaliyet gösteren Bosch Siemens Hausegerate-Pitsos firmasından yapılan açıklamada, 31 Aralık'ta Yunanistan'daki üretim faaliyetlerinin sonlandırılacağı ve bu operasyona Türkiye'de devam edileceği belirtildi.

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Yüzlerce kişi işsiz kalacak

Yunanistan Metal İşçileri Federasyonu (POEM) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, yıl sonunda kapanacak olan şirketin yüzlerce kişinin işsiz kalmasına sebep olacağı ifade edildi. POEM, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e gönderdiği mektupta, bu kararın geri alınması için girişimde bulunulması çağrısında bulunarak, BHS-Pitsos'un imalatını durdurma planının istihdam ve ihracatı olumsuz etkileyeceği uyarısı yapıldı.

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1865'de kurulmuştu

Yunanistan'da 1865'te kurulan ve genelde beyaz eşya üreten Pitsos, 1 Ocak 2015'te Bosch ve Siemens'ten oluşan konsorsiyuma 3 milyar euro'ya satılmıştı. BSH-Pitsos, daha önce 2018 yılında üretimine son vereceğini açıklamıştı ancak çalışanların ve politikacıların baskısıyla bu kararını askıya almıştı.

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Firmalar tek tek kepenk indiriyor

Otomotiv firması BMW ve Daimler'e ait Free Now Group da 28 Şubat'ta ülkedeki operasyonuna son vermişti. Hazır gıda firması Pizza Hut ise 30 Temmuz'da Yunanistan'daki 17 dükkanını kapatmıştı.

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