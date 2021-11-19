Dünya Miçotakise sorduğu soru nedeniyle tehdit alan Hollandalı gazeteci Yunanistanı terk etmişti AB Komisyonu sessiz
AVRUPA

Miçotakis’e sorduğu soru nedeniyle tehdit alan Hollandalı gazeteci Yunanistan'ı terk etmişti: AB Komisyonu sessiz

AB Komisyonu sözcüleri, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i "göçmenlerle ilgili yalan söylemekle" suçlayan Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel'in, aldığı tehditler sebebiyle bu ülkeden ayrılmaya karar vermesiyle ilgili soruyu yanıtsız bıraktı.

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Haber Merkezi AA
Miçotakis’e sorduğu soru nedeniyle tehdit alan Hollandalı gazeteci Yunanistanı terk etmişti: AB Komisyonu sessiz
Miçotakis’e sorduğu soru nedeniyle tehdit alan Hollandalı gazeteci Yunanistan'ı terk etmişti.

Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel'in, basın toplantısında Miçotakis'i geri itmelerle ilgili yalan söylemekle suçlamasının ardından ülkeyi terk etmek zorunda kalmasına neden olan süreç, AB Komisyonu sözcülerinin günlük basın toplantısında gündeme getirildi. Komisyon sözcülerinden Eric Mamer, meslektaşlarına da danıştıktan sonra soruya verecek yanıtları olmadığını, bilgi sahibi olmaları halinde dönüş yapabileceklerini söyledi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı ülkeden ayrılmasını şiddetle tavsiye etti

Beugel, Miçotakis'e Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte ile basın toplantısında, "Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan'daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız?" sorusunu yöneltmişti. Ertesi gün aşırı sağcı bir Yunan vatandaşının saldırısına uğrayan Beugel, kendini güvende hissetmediği gerekçesiyle ülkeden ayrılma kararı aldığını ifade etmişti. Beugel, yaptığı açıklamada, "Hollanda Büyükelçiliği, Hollanda Gazeteciler Birliği ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı (Yunanistan'dan ayrılmamı) şiddetle tavsiye ediyor. Çocuklarım da aynı şekilde." demişti.

Miçotakis’e sorduğu soru sonrası tehdit alan Hollandalı gazeteci Yunanistan'ı terk etti
DÜNYA
Miçotakis’e sorduğu soru sonrası tehdit alan Hollandalı gazeteci Yunanistan'ı terk etti

"Dijital cadı avı kontrolden çıktı"

Özellikle sosyal medyada milliyetçi grupların kendisine yönelttiği eleştirilere dikkati çeken Beugel, ayrılma kararının nedenine ilişkin olarak "Çünkü nefret söylemi, modern dijital cadı avı kontrolden çıktı. Bazen fiziksel ortamda da saldırıya maruz kalıyorum. Çok destek de görüyorum ama çok güçlü, nefret dolu, kadını hedef alan, cinsiyetçi, milliyetçi saldırganlık da söz konusu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Başta Yunanistan olmak üzere bazı AB ülkelerinin sığınmacıları sınırlarından geri ittiklerine dair haberler son dönemde birçok uluslararası basın kuruluşunda geniş şekilde yer aldı. Şiddetin tanıkları, Yunan sınır birimlerinin aşırı güç kullanımı, darp, gerçek mühimmat kullanımı, yasa dışı gözaltı ve Türkiye'ye sistematik geri itmeler de dahil olmak üzere çok sayıda hukuk ihlaline işaret ediyor.

  • Tüm kanıtlara, haberlere ve yetkili kuruluşların açıklamalarına rağmen geri itmelere ilişkin haberler gelmeye devam ediyor. AB'nin sığınmacıları geri itme çalışmalarına sessiz kalması dikkati çekiyor.
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