Miçotakis’e sorduğu soru nedeniyle tehdit alan Hollandalı gazeteci Yunanistan'ı terk etmişti: AB Komisyonu sessiz

Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel'in, basın toplantısında Miçotakis'i geri itmelerle ilgili yalan söylemekle suçlamasının ardından ülkeyi terk etmek zorunda kalmasına neden olan süreç, AB Komisyonu sözcülerinin günlük basın toplantısında gündeme getirildi. Komisyon sözcülerinden Eric Mamer, meslektaşlarına da danıştıktan sonra soruya verecek yanıtları olmadığını, bilgi sahibi olmaları halinde dönüş yapabileceklerini söyledi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı ülkeden ayrılmasını şiddetle tavsiye etti

Beugel, Miçotakis'e Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte ile basın toplantısında, "Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan'daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız?" sorusunu yöneltmişti. Ertesi gün aşırı sağcı bir Yunan vatandaşının saldırısına uğrayan Beugel, kendini güvende hissetmediği gerekçesiyle ülkeden ayrılma kararı aldığını ifade etmişti. Beugel, yaptığı açıklamada, "Hollanda Büyükelçiliği, Hollanda Gazeteciler Birliği ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı (Yunanistan'dan ayrılmamı) şiddetle tavsiye ediyor. Çocuklarım da aynı şekilde." demişti.

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"Dijital cadı avı kontrolden çıktı"

Özellikle sosyal medyada milliyetçi grupların kendisine yönelttiği eleştirilere dikkati çeken Beugel, ayrılma kararının nedenine ilişkin olarak "Çünkü nefret söylemi, modern dijital cadı avı kontrolden çıktı. Bazen fiziksel ortamda da saldırıya maruz kalıyorum. Çok destek de görüyorum ama çok güçlü, nefret dolu, kadını hedef alan, cinsiyetçi, milliyetçi saldırganlık da söz konusu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Başta Yunanistan olmak üzere bazı AB ülkelerinin sığınmacıları sınırlarından geri ittiklerine dair haberler son dönemde birçok uluslararası basın kuruluşunda geniş şekilde yer aldı. Şiddetin tanıkları, Yunan sınır birimlerinin aşırı güç kullanımı, darp, gerçek mühimmat kullanımı, yasa dışı gözaltı ve Türkiye'ye sistematik geri itmeler de dahil olmak üzere çok sayıda hukuk ihlaline işaret ediyor.

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