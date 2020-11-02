Microsoft’un Fransız yöneticisinden tepki çeken İzmir depremi paylaşımı

İzmir’de cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 79’a yükseldi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremle ilgili ABD’li teknoloji devi Microsoft’un İsviçre’deki operasyonlarından sorumlu üst düzey yöneticisi Maxime Rastello, tepki toplayan bir paylaşımda bulundu.

GÜNDEM İzmir'deki depremde can kaybı 79'a yükseldi

Nefret dolu paylaşım

Webtekno’nun haberine göre, Fransız yönetici, sosyal medya hesabından İzmir depremi sonrası yıkılan bir binanın fotoğrafını paylaşarak “Hak ettiniz” dedi. Rastello’nun paylaşımı sosyal medyada tepkiye neden oldu.

"Sözlerim çarpıtıldı"

Eleştiriler sonrası hesabını koruma altına alan Rastello, daha sonra sözlerinin çarpıtıldığına yönelik bir açıklama yayımladı. Microsoft yönetimi tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

OYNAT 01:38 Emrah apartmanında 58 saat sonra gelen mucize kurtuluş: 14 yaşındaki İdil Şirin kurtarıldı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası çöken Emrah apartmanının enkazında 58 saat sonra mucize kurtuluş gerçekleşti. Ekiplerin duyduğu ses neticesinde çalışmalara başlaması sonucu 14 yaşındaki İdil Şirin, enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Mucize kurtuluş böyle kaydedildi. BiP'te paylaş

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