Microsoft’un Fransız yöneticisinden tepki çeken İzmir depremi paylaşımı

İzmir’de cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 79’a yükseldi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremle ilgili ABD’li teknoloji devi Microsoft’un İsviçre’deki operasyonlarından sorumlu üst düzey yöneticisi Maxime Rastello, tepki toplayan bir paylaşımda bulundu.
Nefret dolu paylaşım
Webtekno’nun haberine göre, Fransız yönetici, sosyal medya hesabından İzmir depremi sonrası yıkılan bir binanın fotoğrafını paylaşarak “Hak ettiniz” dedi. Rastello’nun paylaşımı sosyal medyada tepkiye neden oldu.
"Sözlerim çarpıtıldı"
Eleştiriler sonrası hesabını koruma altına alan Rastello, daha sonra sözlerinin çarpıtıldığına yönelik bir açıklama yayımladı. Microsoft yönetimi tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.