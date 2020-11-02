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Dünya Microsoftun Fransız yöneticisinden tepki çeken İzmir depremi paylaşımı
AVRUPA

Microsoft’un Fransız yöneticisinden tepki çeken İzmir depremi paylaşımı

Teknoloji şirketi Microsoft’un İsviçre’deki faaliyetlerinden sorumlu Fransız üst düzey yöneticisi Maxime Rastello, İzmir depremiyle ilgili büyük yankı uyandıran bir paylaşımda bulundu. Deprem için “Hak ettiniz” ifadesini kullanan Rastello, tepkilerin ardından hesabını koruma altında aldı.

Haber Merkezi Diğer
İzmir
İzmir

İzmir’de cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 79’a yükseldi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremle ilgili ABD’li teknoloji devi Microsoft’un İsviçre’deki operasyonlarından sorumlu üst düzey yöneticisi Maxime Rastello, tepki toplayan bir paylaşımda bulundu.

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Nefret dolu paylaşım

Webtekno’nun haberine göre, Fransız yönetici, sosyal medya hesabından İzmir depremi sonrası yıkılan bir binanın fotoğrafını paylaşarak “Hak ettiniz” dedi. Rastello’nun paylaşımı sosyal medyada tepkiye neden oldu.

"Sözlerim çarpıtıldı"

Eleştiriler sonrası hesabını koruma altına alan Rastello, daha sonra sözlerinin çarpıtıldığına yönelik bir açıklama yayımladı. Microsoft yönetimi tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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