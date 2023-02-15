Mikrofonu kapatmayı unutan AB Komisyonu üyesi rezil oldu: AP milletvekillerine hakaret

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Ukraynalı askerleri 'Batı tarzında' savaşmaları ve geleneksel Sovyet tarzından daha az cephane kullanmaları konusunda eğitiyor. Wallace, aynı zamanda cephanelerin verimli ve doğru bir şekilde kullanıldığından emin olmak istediklerini de sözlerine ekledi.