Milletvekiline tepki: Şezlonga oturmuyorsun

İngiltere Parlamentosu'nda anlaşmasız Brexit önleyici yasa tasarısı tartışılırken, Muhafazakar Parti'nin Brexit yanlısı Avam Kamarası lideri Jacob Rees-Mogg'un parlamentoda yayılarak oturması olay oldı.

Milletvkillerinden tepki alan Rees-Mogg, parlamentoyu küçük görmek ve saygısızlık yapmakla suçlandı.

Saygısızlığın vucüt bulmuş hali

Ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Anna Turley, Twitter hesabından Rees-Mogg'un yan gelip yatması için "kibrin, caka satmanın, saygısızlığın ve parlamentomuzu hakir görmenin vücut bulmuş hali" dedi.

Yeşiller Partisi'nden milletvekili Caroline Lucas da bu tavrın 'küçümseyici' olduğunu söyledi ve "Bu gece konuşulanlar çok sıkıcıymış gibi, Avam Kamarası lideri üç kişilik koltuğa yayılıp uzanmış halde" dedi.

Şezlonga oturmuyorsun

Rees-Mogg'un oturuşu Twitter'da da eleştiri yağmuruna tutudu. Bazı Twitter kullanıcılar bu tavrı saygısızca bulup Avam Kamarası liderine "Dik otur! Senin Avam Kamarası lideri gibi davranman lazım. Plajların ön sırasındaki şezlonga oturmuyorsun, biraz saygı göster" diye seslendi.