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Milli Görüş Fransa Teşkilatı ‘Macron’a destek‘ iddialarını reddetti: “Fransız İslam’ını kabul etmiyoruz”

Milli Görüş Fransa Teşkilatı ‘Macron’a destek‘ iddialarını reddetti: “Fransız İslam’ını kabul etmiyoruz”

Milli Görüş Fransa Teşkilatı Genel Sekreteri Fatih Sarıkır, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un "Fransız İslam’ı" oluşturma çabalarına destek verdiklerine dair haber ve değerlendirmelere karşı bir açıklama yayınlayarak, İslam’ın “reforme edilmesi, değiştirilmesi” gibi bir durumu asla tasvip etmediklerini ve İslam dinine liberal, seküler, Türk İslam’ı, Arap İslam’ı, Fransız İslam’ı gibi ideolojik veya milliyet üzerinden yakıştırmaları kabul etmediklerini bildirdi.

Haber Merkezi Diğer
Milli Görüş Fransa Teşkilatı Genel Sekreteri Fatih Sarıkır
Milli Görüş Fransa Teşkilatı Genel Sekreteri Fatih Sarıkır

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Fransa İslam Konseyi (CFCM) temsilcileriyle bir araya geldi ve görüşmeye Milli Görüş Fransa Teşkilatı da katıldı. Toplantının ardından, Milli Görüş Fransa Teşkilatı’nın yaptığı açıklama kamuoyunda yankı buldu. Metinde geçen “açık bir İslam” ifadesi tartışmalara neden olunca Milli Görüş Fransa Teşkilatı Genel Sekreteri Fatih Sarıkır yeni bir açıklama yaparak, Fransa Milli Görüş Teşkilatı’nın Macron’un ‘Fransız İslamı’ projesine desteklediği şeklindeki yorumları kesin bir dille reddetti. Perspektif dergisine konuşan Sarıkır, “Fransız İslam’ını kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı ve toplantı sonrası yayınlana metne açıklık getirdi.

Zorlama bir anlam çıkarıldı

Milli Görüş Fransa Teşkilatı Genel Sekreteri Fatih Sarıkır şunları kaydetti: ‘‘Sosyal medyada bazı kimselerin “açık bir İslam” ifadesiyle sanki “değişime açık bir İslam” gibi bir zorlama bir anlam çıkarttıklarını üzülerek gördüm. Bizim bildirimizde “açık bir İslam” ile kastettiğimiz şey, kucaklayıcı, herkese açık ve şeffaf bir kurumsallaşmadır. O ibareye “değişime açık” ifadesini ekleyenler kasıtlı bir şekilde ifadelerimizi çarpıtmış olur. Yoksa bizim ifadelerimizde İslam’ın “reforme edilmesi, değiştirilmesi” gibi bir anlam asla yok! İslam dinine liberal, seküler, Türk İslam’ı, Arap İslam’ı, Fransız İslam’ı gibi ideolojik veya milliyet üzerinden yakıştırmaları doğru bulmuyoruz.

Tavrımız Almanya’da da Fransa’da da ortada

Bizim teşkilatımız, “dini cemaat olarak siyasi müdahaleleri reddetmek” konusundaki tavrını Almanya’da da aynı şekilde sergiliyor. Almanya’da teşkilatımızın “devlet müdahalesi” konusunda bir reddi olduğunda bu reddi Fransa’da iki kat daha güçlü sergilememiz gerekir; çünkü Fransa’nın devlet yapısında bu müdahalesizlik esası daha katıdır. Siyaset kendi işine bakacak, sivil toplum da kendi sorumluluğunu icra edecek. Sivil bir kuruluş olmak, bu iki sınırın silikleştiği zamanlarda bu hatırlatmayı yapmayı gerekli kılıyor.

Herhangi bir devletin etkisi altında değiliz

Fransa’da şu anda Türkiye, Fas ve Cezayir gibi Müslüman kurumlar üzerinde siyasi bir araçsallaştırma yaptığından şüphelenilen ülkelerle bağın kesilmesi gündemde. Biz CIMG olarak senelerdir şunu vurguluyoruz: Biz Avrupa çapında sivil bir örgütlenmeyiz. Bu sivil alanın dışında idari anlamda hiçbir ülkenin resmi kuruluşuyla emir-komuta zinciri içerisinde değiliz. Herhangi bir devletin etkisi altında değiliz. Görüşmemizde de bunu yeniden vurguladık. İslam Toplumu Millî Görüş Teşkilatları, kendi dinî çalışmalarını kendi kaynaklarıyla finanse ve idare eden, Müslümanların haklarını temsil ederken de devletlerin yönlendirmelerinden bağımsız olarak hareket eden sivil bir kuruluş. Bizim açımızdan senelerdir bu gerçek hiç değişmedi.

Hakikatler yeniden hatırlatmak istedik

Fransa’da Samuel Paty’ye yönelik vahşi cinayet ve sonrasında kilisedeki terör saldırısı, ne yazık ki Müslümanlara yönelik şüphe oklarını daha da sivriltti. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemizin ardından, kamuoyunun kriz zamanlarında unuttuğu bazı hakikatleri bir bildiriyle yeniden hatırlatmak istedik. Bu hakikatler de bizim yaşadığımız ülkenin hukukuna tabi olan bir dini cemaat olduğumuz ve insana, insan onuruna ve yaşamın dokunulmazlığına dair vurgumuzdu. Bildiride bu vurguları yeniden yapmamız, mevcut durumda Fransa’daki atmosferin bu vurguyu gerekli kılması ile ilgili.

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