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Dünya

Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşu Fransız basınında:

Fransız medyası, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu gündeme getirerek, Türk hava savunma sanayinin "büyük bir başarıya" imza attığını yazdı. Haberlerde, KAAN'ın Türkiye'yi, ABD, Rusya ve Çin'in aralarında bulunduğu "5'inci nesil savaş uçağını tasarlayabilen ülkeler kulübüne" dahil ettiği vurgulandı.

14:40 - 22/02/2024 Perşembe
AA
Milli Muharip uçak KAAN
Milli Muharip uçak KAAN
Askeri ve jeopolitik konular üzerine yayın yapan
Opex 360
gazetesinin
"5'inci nesil Türk muharip uçak KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi"
başlıklı haberinde, KAAN'ın ilk uçuşunda 2 bin 440 metre irtifaya çıkarak saatte 425 kilometre hıza ulaştığı ve 13 dakika havada kaldığı aktarıldı.

KAAN'ın "yeni nesil silahlarla havadan havaya mücadele" için tasarlandığı belirtilen haberde, milli muharip uçağın ilk uçuşundan övgü ile bahsedildi.

Ayrıca, başarılı uçuşu ile birlikte KAAN'ın Türkiye'yi, ABD, Rusya ve Çin'in aralarında bulunduğu "5'inci nesil savaş uçağını tasarlayabilen ülkeler kulübüne" dahil ettiği vurgulandı.

Savunma haberleri ve analizleri sitesi
Meta Defense
ise, KAAN'ın ilk uçuşunu,
"Türk muharip uçak KAAN havalanıyor ve Türk havacılık endüstrisini elitler arasına taşıyor"
başlığı ile haberleştirdi.Haberde, KAAN'ın başarılı uçuşu, Türkiye'nin hava savunma sanayisinin "büyük bir başarısı" olarak nitelendi.

KAAN'ın Türkiye için "gelecek vadeden bir ihracat pazarı" oluşturacağına işaret edilen haberde, 21 metre uzunluğunda ve 14 metre kanat açıklığına sahip uçağın teknik özelliklerine geniş yer verildi.

KAAN, dün sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'ndan ilk kez havalanmıştı.

#Fransa
#medya
#KAAN
#Mürted Hava Meydanı
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