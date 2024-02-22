Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşu Fransız basınında:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşunun çok büyük bir motivasyon olduğunu, daha yapacak çok işlerinin bulunduğunu belirterek, "Hava Kuvvetlerimize bu uçak teslim edilene kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi. KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştiren Pilot Barbaros Demirbaş da, "Tekrar çok teşekkür etmek isterim. Uçak üstünde 10 binin üzerinde veri var. Test kontrol odasında 50'den fazla mühendisimiz, 15'ten farklı disiplin uçağı benim gördüğümden çok daha erken takip edebiliyorlar. Mükemmel bir uçuş oldu." ifadelerini kullandı.