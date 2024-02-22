Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşu Fransız basınında:

KAAN'ın "yeni nesil silahlarla havadan havaya mücadele" için tasarlandığı belirtilen haberde, milli muharip uçağın ilk uçuşundan övgü ile bahsedildi.
Ayrıca, başarılı uçuşu ile birlikte KAAN'ın Türkiye'yi, ABD, Rusya ve Çin'in aralarında bulunduğu "5'inci nesil savaş uçağını tasarlayabilen ülkeler kulübüne" dahil ettiği vurgulandı.
KAAN'ın Türkiye için "gelecek vadeden bir ihracat pazarı" oluşturacağına işaret edilen haberde, 21 metre uzunluğunda ve 14 metre kanat açıklığına sahip uçağın teknik özelliklerine geniş yer verildi.
KAAN, dün sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'ndan ilk kez havalanmıştı.