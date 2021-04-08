Dünya Milli Savunma Bakanı Akar İngiltereye ziyarette bulundu
AVRUPA

Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere'ye ziyarette bulundu

Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere'ye ziyarette bulundu

Milli Savunma Bakanı Akar, mevkidaşı Ben Wallece'ın daveti üzerine İngiltere'ye ziyaret gerçekleştirdi. Resmi ziyarette, ikili ilişkiler, bölgesel konular ve savunma sanayisi alanında iş birliğinin ele alınacağı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Akar İngiltereye ziyarette bulundu
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı Ben Wallece'ın daveti üzerine İngiltere'ye gitti. Akar'ı tören kıtasının bulunduğu başkent Londra'daki Atlı Muhafızlar binasına varışında İngiltere Savunma Bakanı Wallece karşıladı.

Hulusi Akar ve Ben Wallace
DHA
Hulusi Akar ve Ben Wallace

Bir süre sohbet eden ikili, daha sonra törenin yapılacağı alana geçti. Akar'ın tören kıtasını teftişinin ardından iki bakan beraber Savunma Bakanlığına yürüdü.

Resmi ziyarette, ikili ilişkiler, bölgesel konular ve savunma sanayisi alanında iş birliğinin ele alınacağı kaydedildi.

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