Dünya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Mücadeleyi kazanacağız
POLİTİKA BAHAR KALKANI HAREKATI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Mücadeleyi kazanacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Mücadeleyi kazanacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Akar, "Artan bir azim ve kararlılıkla inşallah kazasız, belasız bu görevin de sonucuna ulaşacak, mücadeleyi kazanacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Akar ve kuvvet komutanlarının, İdlib'teki harekatın sevk idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'nde geceden başlayan çalışmalarını sabaha kadar devam etti.
Akar ve kuvvet komutanlarının, İdlib'teki harekatın sevk idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'nde geceden başlayan çalışmalarını sabaha kadar devam etti.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı Taktik Komuta Yeri'nden sevk ve idare etmeye devam ediyor.

Harekat Merkezi'nde sahadaki son durumu ve gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendiren Akar, önemli günlerden geçildiğini belirtti.

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Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, güvenliği asil milletin geleceği için yapılması gereken faaliyetleri "Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı" ile yerine getirmeye devam ettiklerini dile getiren Akar, şunları söyledi:

  • "Hak için, hukuk için sadece kendimiz için değil Suriyeli kardeşlerimizin de rahatı, huzuru, güvenliği için yoğun gayret gösteriyoruz. Sadece askeri değil aynı zamanda insani bir sorumluluğu da yerine getirme gayreti içindeyiz. Tarihimizden ve kültürümüzden aldığımız ilhamla her zaman olduğu gibi mazlumların, mağdurların yanında olmaya, üzerimize düşen görevleri yapmaya devam ediyoruz. Burada önemli, büyük bir görevi yerine getiriyorsunuz. Hem ülkemiz için hem Suriyeli kardeşlerimiz için hem askeri hem insani anlamda çok önemli bir görevi yürütüyorsunuz."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli başarılar kazandığını, bunda en büyük payın şehit ve gazilerde olduğunu vurgulayan Akar, şu değerlendirmede bulundu:

  • "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Bir kez daha ailelerine sabır tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Şu unutulmamalıdır ki şimdiye kadar, şehitlerimizin, gazilerimizin bir damla kanlarını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Sevdiklerinin akan gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya da devam edeceğiz."

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında önemli bir mücadeleyi sürdürdüğünü dile getiren Akar, "Şimdiye kadar yaptıklarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor ve sizleri kutluyorum. Bundan sonra da artan bir azim, kararlılıkla inşallah kazasız, belasız bu görevin de sonucuna ulaşacak, bu mücadeleyi kazanacağız." dedi.

Akar ve Komutanlar daha sonra incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.

Bahar Kalkanı Harekatı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın sevk ve idaresinde planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Vur Mehmedim!
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Vur Mehmedim!
İdlib'de gerçekleşen alçak saldırı sonrasında Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, önceki günlerde yaptıkları açıklamalarla operasyonun işaretlerini şu sözlerle vermişti.


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