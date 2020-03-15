Dünya Milli Savunma Bakanlığı 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
ANKARA BARIŞ PINARI HAREKATI

Milli Savunma Bakanlığı: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bir terörist, etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bir PKK/YPG’li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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