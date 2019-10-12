Dünya Milli Savunma Bakanlığı açıkladı Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı.

Haber Merkezi AA IHA Yeni Şafak
Suriye Milli Ordusu askerleri, Rasulayn şehir merkezinde kontrolü sağladı.
Suriye Milli Ordusu askerleri, Rasulayn şehir merkezinde kontrolü sağladı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskun mahalinin kontrol altına alındığı belirtildi.

Rasulayn'da PYD'nin sözde karargahı ele geçirdi
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Rasulayn'da PYD'nin sözde karargahı ele geçirdi
Milli Suriye Ordusu, terör örgütü PYD'nin Rasul Ayn'daki sözde karargahını ele geçirdi. Binadaki terör örgütü paçavraları ve teröristlere ait resim ve posterler imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordu’nun Fırat’ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn’daki terör hedefleri bir bir bombalanıyor.

Bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı.

TSK destekli Suriye Milli Ordusu kuvvetleri de Rasulayn’ın sınır kapısını terör örgütü YPG/PKK’dan ele geçirdiklerini duyurdu.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn’daki terör hedefleri bir bir bombalanıyor.

Suriye Milli Ordusu askeri, "Allah’ın yardımıyla Suriye Milli Ordusuna ait Hamza Tugayı asker grubu Rasuleyn’a girdi" dedi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn kontrol altına alındı
FOTOĞRAF 6
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı dördüncü gününde devam ediyor.
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar sonucunda Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı.
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn kontrol altına alındı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı.


PYD'li teröristler M4 kara yolunda Suriye Milli Ordusu'na yakalandı
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PYD'li teröristler M4 kara yolunda Suriye Milli Ordusu'na yakalandı
Terör örgütü PYD işgali altındaki köyleri bir bir temizleyerek M4 kara yoluna ulaşan Suriye Milli Ordusu, geçişleri denetim altına aldı. Rasul Ayn'dan Tel Abyad'a kaçmak için yola çıkan teröristler, SMO güçlerine yakalandı.


Stratejik M4 kara yoluna ulaşılmıştı

Öte yandan harekatta, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle ilerleyen Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü işgalindeki Münbiç ve Kamışlı ilçelerini bağlayan stratejik M4 karayoluna vardı.

Harekat'ın 4. gününde SMO askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle güneyde daha derin bölgelere ilerlemeyi başardı.

Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'ten Kamışlı'ya uzanan stratejik M4 kara yoluna ulaştı
DÜNYA
Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'ten Kamışlı'ya uzanan stratejik M4 kara yoluna ulaştı

SMO askerleri, harekatın en stratejik hedeflerinden biri olan M4 kara yoluna ulaştı.

Suriye Milli Ordusu Rasulayn'da ABD zırhlı aracını ele geçirdi
DÜNYA
Suriye Milli Ordusu Rasulayn'da ABD zırhlı aracını ele geçirdi
  • M4 kara yolu, terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç'ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik kara yolu bağlantısını sağlıyor.
  • Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta.
  • YPG/PKK, söz konusu kara yolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.

Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'ten Kamışlı'ya uzanan stratejik M4 kara yoluna ulaştı
DÜNYA
Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'ten Kamışlı'ya uzanan stratejik M4 kara yoluna ulaştı

Rasulayn kontrol altında

Rasulayn kontrol altında

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
Depremde bir kısmı yıkılmıştı

Depremde bir kısmı yıkılmıştı

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Rasul Ayn tamam sıra Tel Abyadda

Rasul Ayn tamam sıra Tel Abyad'da

Güncel Harita - ​Barış Pınarı Harekatı 4. gününde hızla ilerliyor.
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​Milli Savunma Bakanlığı harekata ilişkin açıklama yaptı.

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