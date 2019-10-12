Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskun mahalinin kontrol altına alındığı belirtildi.
Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı. 🇹🇷
Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı. 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 12, 2019
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordu’nun Fırat’ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn’daki terör hedefleri bir bir bombalanıyor.
TSK destekli Suriye Milli Ordusu kuvvetleri de Rasulayn’ın sınır kapısını terör örgütü YPG/PKK’dan ele geçirdiklerini duyurdu.
Suriye Milli Ordusu askeri, "Allah’ın yardımıyla Suriye Milli Ordusuna ait Hamza Tugayı asker grubu Rasuleyn’a girdi" dedi.
Stratejik M4 kara yoluna ulaşılmıştı
Öte yandan harekatta, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle ilerleyen Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü işgalindeki Münbiç ve Kamışlı ilçelerini bağlayan stratejik M4 karayoluna vardı.
Harekat'ın 4. gününde SMO askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle güneyde daha derin bölgelere ilerlemeyi başardı.
SMO askerleri, harekatın en stratejik hedeflerinden biri olan M4 kara yoluna ulaştı.
- M4 kara yolu, terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç'ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik kara yolu bağlantısını sağlıyor.
- Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta.
- YPG/PKK, söz konusu kara yolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.