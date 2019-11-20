Milli Savunma Bakanlığı: Rasulayn'da 683 roket lançeri ve 93 EYP kabı ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn’nda 683 adet roket lançeri ve 93 adet EYP kabı ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı ile Suriye’nin kuzeyindeki Tel Abyad ve Rasulayn’da terör örgütü PKK/YPG’yi etkisiz hale getiren komandolarımız, güvenli bölgenin tesisi için arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Rasulayn’da terör örgütü PKK/YPG’nin silah imalathanesine dönüştürdüğü tek katlı bir bina tespit edildi. Binada yapılan aramalarda 288’i sehpaya monteli, 395’i de sehpasız olmak üzere toplam 683 adet roket lançeri ele geçirildi. Aynı binada 45 adet silindirik EYP kabı ve 48 adet claymore tipi EYP kabı olmak üzere toplam 93 adet de EYP kabı ele geçirildi" denildi.

Rasulayn’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız, PKK/YPG terör örgütü tarafından silah imalathanesine dönüştürülmüş tek katlı binada toplam 683 adet roket lançeri ve 93 adet EYP kabı ele geçirdi. https://t.co/Hx9bC7otVo#MSB #TSK pic.twitter.com/lBUnDRU07E — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2019