Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist yakalandı

PKK/YPG'nin hedefi olan Suriyeli çocuk: Bizden ne istiyorlar!

Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin bombalarının hedefi olan Suriyeli çocuk, “Benim kimseye bir zararım yok. Bizden ne istiyorlar!' diye haykırarak terör örgütünün alçak ve kirli yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor.