Milli Savunma Bakanlığı'ndan İHA paylaşımı: Hedefler hassasiyetle tespit ediliyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri harekatı devam ederken, bölgedeki sivillerin zarar görmemeleri adına yapılan çalışmalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ateş altına alınan hedefler; uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi 10 Ekim 2019, 12:59 Son Güncelleme: 10 Ekim 2019, 13:02 Yeni Şafak