Milyonları bitiren piyango talihlisi: Kolay kazandım kolay kaybettim

Bir günde 10 bin sterlin harcamakla övünen Michael Carroll, şu anda 12 saat ağır işlerde çalışıyor.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Michael Carroll, 2002 yılında 19 yaşındayken piyangodan 9.7 milyon sterlin (yaklaşık 66 milyon TL) kazandı. Carroll, kazandığı milyonları harcamaya koyuldu. Bir günde 10 bin sterlin harcamakla övünen genç İngiliz, caddelerde üzerinde ‘Serseriler Kralı’ (King of Chavs) yazılı Mercedes marka aracıyla dolaşıp, yoldan geçenlerin üzerine çeşitli yiyecekler atarak eğleniyordu.

2012’de Carroll’un elindeki sermayeden geriye hiçbir şey kalmamıştı.

Michael Carroll, 2002 yılında piyangodan 9.7 milyon sterlin (yaklaşık 66 milyon TL) kazandı.

“Milyonlarım 10 yıl gibi kısa bir sürede yok oldu. Kendime ait diyebileceğim ne evim, ne de arabam var. Fakat pişman değilim, kolay kazandım ve kolay kaybettim” diyen Carroll, tekrar çalışmaya başladığında çok daha mutlu olduğunu ifade etti.

Şimdi ise 12 saat ağır işlerde çalışıyor.

Sputnik'in haberinde, şu an İskoçya’da yaşadığını ve günde 12 saat ağır işlerle uğraştığını söyleyen eski milyoner, “50 kilogramlık kömür torbaları taşıyorum ve benzincilerde satılan kütükleri kesiyorum” diye konuştu. Sabah saat 06.00 ile 18.00 arasında 150 kömür torbası taşıyabildiğini söyleyen Carroll, “Bazen bahşiş olarak birkaç sterlin veriyorlar, bu oldukça komik” ifadelerini kullandı.