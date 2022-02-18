Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den Libya’daki “siyasi sürece” destek

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Belçika’nın başkenti Brüksel’i ziyaret eden Sisi’nin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi’yi kabul ettiği belirtildi.

Libyalıların “kardeş halk” olarak nitelendirildiği açıklamada Sisi’nin, “Libya krizinin çözümüne yönelik mevcut siyasi yollarla tüm ikili, bölgesel ve uluslararası girişimleri” desteklediği bilgisine yer verildi.

Sisi’nin ayrıca, Libya halkının özgür iradesini harekete geçirmek için Libya tarafı ile mevut koordinasyonun artırılması yönündeki arzusunu da dile getirdiği kaydedildi.

Öte yandan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi de Mısır’ın uluslararası arenada Libya’daki mevcut siyasi sürece ve Libya ulusal ordusunun birleştirilmesine yönelik verdiği desteği takdir etti.

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 15 Şubat'ta Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e gitmişti.

Libya’da ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık'ta dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplandı.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçildi.

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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu söyledi.

FOTOĞRAF 13 Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi 10 Şubat'ta Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmişti.<br>Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada görevinin başında olduğunu söylemişti. Bu yapılanın, başkent Trablus'a \"zorla girme girişimi\" olduğunu ve Libya Temsilciler Meclisi'nin Cenevre Anlaşması'nın yol haritasından ayrıldığını ifade eden Dibeybe, Başağa'nın siyasi bir kişilik olduğunu ve siyasi olarak istediği gibi hareket etme hakkının bulunduğunu belirtmişti.<br> Bunun üzerine Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinden giriş yapan 200 kadar ağır silahlı askeri aracın ilk grubu Şehitler Meydanı’ndaki sahile ulaştı. Misrata’dan 21 tugay dün gece “Libya Temsilciler Meclisinin münferit hareketini kabul etmiyoruz” açıklaması yapmıştı.<br> - Ne olmuştu?<br>BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.<br> Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.<br>Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı. Libya'da hareketli gece: Ağır silahlı askeri güçler başkent Trablus'ta Libya'nın Misrata kentinden hareket eden çok sayıda askeri güç başkent Trablus'a ulaştı. Misrata'dan 21 tugay dün gece (Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçen) “Libya Temsilciler Meclisi'nin münferit hareketini kabul etmiyoruz” açıklamasında bulunmuştu BiP'te paylaş

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