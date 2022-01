Ekonomi

2025'ten sonra hangardan her ay iki Hürjet çıkacak

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in 1-2 ay içerisinde bütünüyle ortaya çıkacağını, 2025'ten sonra her ay iki Hürjet üretimini hedeflediklerini bildirdi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil "Şu anda imalatı yapılıyor. Önümüzdeki 1-2 ay içinde uçağı bütünüyle gösterebiliriz. 18 Mart 2023'te de ilk uçuşunu emniyetli şekilde yapacak. Tünelin ucuna, çıkışa geldik. Seri üretim sürecinde ilk yıl 6-7 uçak yapıp, sonraki yıldan itibaren ayda 2, yılda 24 uçak yapmayı hedefliyoruz. 2025'ten sonra her ay 2 Hürjet hangardan çıkıp müşteriye teslim edilecek. Hürjet'e güveniyoruz. Herkesle yarıştırırız onu, her ihalede varız" ifadelerini kullandı.