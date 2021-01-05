Dünya Mısır, KİK Zirvesinde varılan iş birliği anlaşmasını imzaladı
ORTADOĞU

Mısır, KİK Zirvesi'nde varılan iş birliği anlaşmasını imzaladı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, bugünkü 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde varılan iş birliği anlaşmasına Kahire'nin de imza koyduğunu duyurdu.

Haber Merkezi AA
41. KİK Zirvesi
41. KİK Zirvesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahire yönetiminin dörtlü Arap ülkeleri arasındaki yardımlaşma ve kardeş Arap ülkeleri arasındaki sorunların giderilmesine gösterdiği özenin bir gereği olarak KİK Zirvesi'nde varılan iş birliği anlaşmasına imza attığı kaydedildi.

Mısır'ın, Arap ülkeleri arasında iyi ilişkiler geliştirilmesi konusuna her daim vurgu yaptığının altı çizilen açıklamada, "Mısır dörtlü Arap ülkeleri ile Katar arasında varılan uzlaşmayı önemsiyor ve kardeş ülke Kuveyt'in geçen yıllar içindeki çabasını takdirle karşılıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Arap ülkelerinin birbirlerinin iç işlerine karışmaması prensibinin de hatırlatılması dikkati çekti.

Suudi Arabistan'da bugün yapılan 41.KİK Zirvesi'ne Mısır'ı temsilen Dışişleri Bakanı Samih Şükri katıldı.

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