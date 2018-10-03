Dünya Mısır Osmanlı paralarını İslami eserler olarak kaydediyor
ORTADOĞU

Mısır Osmanlı paralarını 'İslami eserler' olarak kaydediyor

Mısır, devlet hazinesinde bulunan Osmanlı dönemine (1517-1867) ait paraların "İslami eserler" olarak kayıtlara geçirilmesi kararı aldı.

Haber Merkezi AA
Kahire'de 1848 yılında tamamlanan ve Selahaddin Kalesi'nin içerisinde yer alan Kavalalı Mehmet Ali Paşa Cami, Mısır'daki Türk mimarisinin en önemli eserlerinden biri ve halen tüm canlılığı ile ayakta.
Kahire'de 1848 yılında tamamlanan ve Selahaddin Kalesi'nin içerisinde yer alan Kavalalı Mehmet Ali Paşa Cami, Mısır'daki Türk mimarisinin en önemli eserlerinden biri ve halen tüm canlılığı ile ayakta.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bakanlık bünyesindeki İslami ve Kıpti Eserler Daimi Komisyonu'nun, devlet hazinesinde bulunan tarihi paraların "İslami eserler" olarak kaydedilmesi kararı aldığı duyuruldu.

Söz konusu paraların içinde altın ve gümüş sikkelerin bulunduğu, altın sikkelerin Osmanlı sultanlarından III. Mehmet, I. Abdulmecid ve III. Selim ile Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa ailesi dönemlerine ait olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca "İslami eserler" olarak kaydedilecek paralar arasında Suudi Arabistan'ın kurucu lideri Kral Abdulaziz bin Suud (1876-1953) dönemine ait paraların da bulunduğu kaydedildi.

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