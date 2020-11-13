Mısır Trump sonrası dönem için Washington'da lobi hazırlığına girişti: Aylık 65 bin dolar ödüyorlar!

Mısır'ın Washington Büyükelçisi Motaz Zahran'ın Brownstein Hyatt Farber Schreck adlı şirketle aylık 65 bin dolarlık anlaşma imzaladığı bildirildi.

Denver merkezli şirketin Mısır Büyükelçiliği ile yaptığı anlaşmanın politika direktörlüğünü emekli Cumhuriyetçi Kongre üyesi ve Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komitesi eski Başkanı Ed Royce yürütecek.

Diğer taraftan, Mısır'ın lobi çalışmalarını, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin eski çalışanlarından Nadeam Elşami tarafından da takip edileceği belirtildi.

Brownstein Hyatt Farber Schreck şirketinin ortaklarından biri Cumhuriyetçi lobici Mark Lampkin iken diğer bir ortağının da Demokrat lobici Alfred Mottur olduğu biliniyor.

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Trump ve Sisi

En favori diktatörüm

Trump, G-7 zirvesinde Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Albülfettah es-Sisi için "en favori diktatörüm" nitelendirmesinde bulunmuştu.

OYNAT 00:46 Mısır halkı sokaklara döküldü: Darbeci Sisi rejimi tedirgin Mısır'da İslam el-Astrali adlı gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından Mısır halkı sokaklara dökülerek protesto gösterileri düzenledi. Kalabalık grup, İçişleri Bakanlığı aleyhinde 'Baltaci Bakanlığı (Sahtekarlık Bakanlığı)' sloganları atarak, ''İslam'ın hakkı elde edilene kadar protesto etmeye devam edeceklerini ve onu öldürenlerden hesap sorulacağını'' haykırdı. BiP'te paylaş

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Ancak Sisi ile Trump'ın ilişkilerinin iyi olduğu ve Trump yönetiminin Mısır'a baskı yapmadığı biliniyordu.

İki lider arasındaki ilişkilerden dolayı da Kahire, Glover Park Group adlı lobi şirketi ile sözleşmelerini feshetmişti.

Biden'ın seçimi kazanması ile Sisi yönetiminin ABD ile iyi ilişkilere devam etmek amacıyla iki partiye de yakın bir lobi şirketi ile anlaşma imzalama ihtiyacı hissettiği ifade ediliyor.

DÜNYA Sisi'den medyaya yeni ayar: Türkiye aleyhinde haber yapmayın