Dünya Mısır ve Yunanistan dışişleri bakanları Kahirede bir araya geldi
AFRİKA

Mısır ve Yunanistan dışişleri bakanları Kahire'de bir araya geldi

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü. Kahire'deki Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleşen görüşmede başta yenilenebilir enerji olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmenin yolları ile Orta Doğu ve Libya'daki son gelişmeler ele alındı. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Haber Merkezi AA
Mısır ve Yunanistan dışişleri bakanları Kahirede bir araya geldi
Mısır ve Yunanistan dışişleri bakanları "Libya'daki gelişmeleri" görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, "Yunanistan ile ilişkilerimiz, iki ülke arasında tüm güç ve dayanışmayla stratejik bir hale geldi. Görüşmede, başta enerji ve güvenliği olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmenin yollarını tartıştık." dedi.

Konuşmasında Libya dosyasına da değinen Şukri, Yunan mevkidaşı Dendias ile Libya'da en yakın zamanda seçimlerin yapılması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Öte yandan Yunan Bakan Dendias da Libya seçimlerinin yapılmasının önemine değinerek, Mısır'ın kendileri için stratejik bir dost ülkeden fazlası olduğunu söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, resmi temasları kapsamında bugün Mısır'a gelmişti.

Yunanistan, Mısır ve GKRY'den Türkiye'ye karşı skandal bildiri
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Yunanistan, Mısır ve GKRY'den Türkiye'ye karşı skandal bildiri

Uzun yıllar kumların altında gömülü kaldı: 2 bin 300 yıl öncesine ışık tutuyor
FOTOĞRAF 17
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Keranis kenti, MÖ 283-246 yıllarında Mısır'da hüküm süren Batlamyus Hanedanlığı mensubu II. Batlamyus tarafından inşa ettirildi.

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Eski Yunan dönemine ait tarihi yapıların kalıntılarını, Roma dönemi heykellerini, tapınakları ve el yapımı çanak çömlekleri barındıran Keranis kenti, uzun yıllar boyunca adeta keşfedileceği günü bekledi.

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Antik kent, 1895'te bölgede başlayan ve 1968'e kadar aralıklarla yerli ve yabancı arkeologlar tarafından sürdürülen arkeolojik kazılar neticesinde tamamen gün yüzüne çıkartıldı.

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Yunan ve Roma döneminden kalma bazı evlere ait kalıntılar

Tarihi kenti ziyaret eden Aya Muhammed yaptığı açıklamada, Keranis kentinin eski Yunan ve Roma medeniyetlerini yansıttığını belirtti.
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Kentin yaklaşık 2 kilometrelik bir alanda inşa edildiğine işaret eden Muhammed, \"Keranis yakınlarında iki tapınak, bazı heykeller, tarihi yapıların kalıntıları ve yaklaşık 100 yıl önce arkeologların kalması için yapılan bir ev var. Söz konusu evin duvarlarında bölgede yapılan kazı çalışmalarının detaylarının bulunduğu yazılı ve görselli levhalar da mevcut.\" dedi.

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\"Antik kent, uzun yıllar boyunca kumların altında gömülü kaldı\"

Keranis kentinin 1895 yılında başlayan arkeolojik kazılar neticesinde keşfedildiğini aktaran Muhammed, \"Antik kent uzun yıllar boyunca tüm gizemiyle kumların altında gömülü kaldı. Düşünsenize milattan önce yapılmış ve çeşitli medeniyetlere de ev sahipliği yapmış bir kent. Çok heyecan verici detaylar aslında.\" ifadelerini kullandı.
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Antik kentin, bulunduğu konum nedeniyle az sayıda ziyaretçisi olduğunu söyleyen Muhammed, ancak tarihe ve tarihi yapılara ilgi duyan herkesin kesinlikle burayı ziyaret etmesi gerektiğini vurguladı.

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\"Evlerin yapımında kum taşı ve kireç taşı kullanılmış\"

Kentin bir diğer ziyaretçisi Muhammed Atıf da Keranis'teki yapıların kum taşı ve kireç taşından yapıldığını, bu tür evlerin içinin yazın serin kışın ise sıcak olduğunu ifade etti.
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Buradaki yapılarının geçen uzun yıllar içerisinde tahrip olduğunu, çoğu yapının yıkıldığını kaydeden Atıf, \"Keranis'in geçen onlarca asra rağmen günümüze kadar gelebilmiş olması bile aslında bir mucize sayılır. Kentteki yapıların uzun süre ayakta kalabilmesi için evlerin yapımında kum taşı ve kireç taşı kullanılmış.\" diye konuştu.

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Tarihi yapılara ilgi duyduğunu dile getiren Atıf, burası hakkında ziyareti öncesi bilgi topladığını, edindiği bilgiler sayesinde de ziyaretinin daha anlamlı olduğunu söyledi.
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Mısır'da kalıntılarıyla yüzlerce yıl öncesine ışık tutan antik kent Keranis
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Uzun yıllar kumların altında gömülü kaldı: 2 bin 300 yıl öncesine ışık tutuyor
Antik Mısır'ın Firavun hanedanlıkları, eski Yunan ve Roma İmparatorluğu dahil birçok medeniyete ev sahipliği yapan Feyyum ilinde yer alan antik Keranis kenti, yaklaşık 2300 yıl öncesine ışık tutuyor.
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