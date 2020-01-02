Dünya Mısır yönetimi Libya tezkeresini kaldıramadı Ülkenin Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamada bulundu
ORTADOĞU

Mısır yönetimi Libya tezkeresini kaldıramadı: Ülkenin Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamada bulundu

Mısır yönetimi Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçmesine tepki gösterdi. Açıklamada, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Türkiye arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın "meşru" olmadığı iddia edildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mısır Dışişleri Bakanlığı, TBMM'den geçen Libya tezkeresi kararına yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Türkiye arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın "meşru" olmadığı iddia edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

Muhtıranın meşru olmadığı iddia edildi

  • "Mısır Arap Cumhuriyeti, Türkiye hükümeti ile Serrac arasında 27 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da imzalanan Mutabakat Muhtırası ve Askeri İş birliği anlaşması gereği, Libya'ya asker gönderilmesi tezkeresinin parlamentodan geçmesini en sert ifadelerle kınıyor."

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Açıklamada, TBMM'nin söz konusu adımının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2011 yılında aldığı 1970 sayılı "Libya’ya silah gönderilmesine ilişkin kararına" aykırı olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, "2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması gereği Serrac hükümetinin tek taraflı olarak uluslararası anlaşmalara imza atma yetkisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Libya’nın doğusundaki darbeci General Halife Hafter’e destek veriyor. Mısır yönetimi Arap Birliğini 30 Aralık’ta olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Daimi temsilciler seviyesinde 31 Aralık'ta yapılan toplantıdan Hafter’e destek kararı çıkmamıştı.

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri ise "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

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