Dünya Mısırda 2016a ölü bulunan İtalyan öğrenciye günlerce işkence edildiği ortaya çıktı
ORTADOĞU

Mısır'da 2016'a ölü bulunan İtalyan öğrenciye günlerce işkence edildiği ortaya çıktı

İtalyan savcılar, Mısır'da 2016'da ölü bulunan İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni ile ilgili soruşturmada Mısır makamlarının 4 defa yanlış yönlendirme girişiminde bulunduğunu belirtti.Yayınlanan adli tıp raporlarında Regeni'nin bedeninde darbeye bağlı kırıklar tespit edildi. Giulio'nun vücudunda Mısır güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen darp izleri olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi AA
Giulio Regeni​
Giulio Regeni​

İtalyan savcılar, doktora araştırması için gittiği Mısır’da 2016'da ölü bulunan İtalyan öğrenci Giulio Regeni’nin günlerce işkence gördüğünü belirtti.

Regeni cinayeti soruşturmasına bakan Roma Cumhuriyet Savcıları Michele Prestipino ile Sergio Colaiocco, İtalya Temsilciler Meclisi’nde cinayete yönelik kurulan araştırma komisyonuna bilgi verdi.

Bedeninde kırıklar tespit edildi

Savcı Colaiocco, "(Regeni) İtalya’da yapılan otopsi, 25 ile 31 Ocak arasında işkenceye maruz kaldığını gösterdi. Regeni’nin bedeninde yapılan muayenelerde farklı noktalardan şiddet gördüğü tespit edildi. Adli tıp doktorları, vücudunda tekme, yumruk, sopa darbelerinden olduğu anlaşılan kırıklar buldu. Giulio, muhtemelen 1 Şubat'ta boyun kemiğinin kırılmasından dolayı öldü." dedi.

İtalyan savcılar, Mısır makamlarının soruşturma boyunca 4 kez yanlış yönlendirme girişiminde bulunduğunu belirtti.

Savcı Colaiocco, Regeni’nin bir trafik kazasında yaşamını yitirdiğinin Mısırlı yetkililerce aktarılan ilk yanlış bilgi olduğunu söyledi.

Regeni’nin çıplak bulunduğu bilgisinin de yanlış olduğunu kaydeden Savcı Colaiocco, üçüncü yanlış bilginin ise Regeni’nin yabancı biriyle İtalyan elçiliği yakınlarında kavga ettiği ve burada hayatını kaybettiği yönünde olduğunu dile getirdi.

İtalyan savcılar, son olarak Regeni’nin ölümünün bir organize suç şebekesi hesaplaşmasında 5 kişinin ölümüyle bağlantılı olduğu bilgisinin, Mısır makamların dördüncü ve son yanlış yönlendirme girişimi olduğunu kaydetti.

Mısır güvenlik güçlerinin izleri var

Corriere della Sera gazetesinin konuya ilişkin haberinde de İtalyan savcıların Regeni'nin kaçırılması ve işkence görmesinde Mısır güvenlik güçlerinin izleri olduğundan bahsettiği ve Mısır'ın bugün halen bu konuda bilgi paylaşmaya yanaşmadığını milletvekillerine aktardığı belirtildi.

Giulio Regeni’nin annesi Paola ve babası Claudio Regeni, avukatları aracılığıyla yaptıkları yazılı açıklamada, "Savcılarımıza ve araştırmacı ekiplere, son dört yıldır bizimle ve avukatımızla sinerji içinde yorulmadan çalıştıkları için minnettarız. Bugün eğer Giulio'nun kaçırılmasından, işkence görmesine ve öldürülmesine kadar sorumlulardan bazılarının isimleri varsa ve bu isimlerden bazıları şüpheli olarak kayıt altına alındıysa, bunu onlara borçluyuz." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

  • İngiliz Cambridge Üniversitesi'nde doktora yapan 28 yaşındaki Giulio Regeni, Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak üzere bu ülkede bulunduğu sırada 25 Ocak 2016'da ortadan kaybolmuş, 3 Şubat'ta Kahire-İskenderiye yolunda cesedi bulunmuştu.
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