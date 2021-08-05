Dünya Mısırda Cumhurbaşkanı Sisinin talimatı üzerine ekmeğe yüzde 300 zam yapıldı
AFRİKA

Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi'nin talimatı üzerine ekmeğe yüzde 300 zam yapıldı

Mısır'da ihtiyaç sahipleri için üretilen devlet destekli ekmeğe, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatı üzerine yüzde 300 zam yapıldı. Sisi'nin söz konusu kararı devletin gıda fonuna katkı sağlanması ve ekmeğin hayvan yemi olarak kullanılmasının önüne geçmek için aldığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Mısırda Cumhurbaşkanı Sisinin talimatı üzerine ekmeğe yüzde 300 zam yapıldı
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Mısır Ticaret Odaları Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, yerel para birimiyle 5 kuruşa (yaklaşık 0,003 ABD doları) satılan ekmeğin yüzde 300 zamlanarak 20 kuruşa (yaklaşık 0,012 dolar) satılacağı aktarıldı.

"Ekmeği hayvan yemi olarak kullanıyorlar"

Günlük üretilen devlet destekli ekmeklerin toplam hacminin yüzde 25 ila yüzde 35'inin “amacı dışında” hayvan yemi olarak kullanıldığına işaret edilen açıklamada, bu durum "israf" olarak nitelendirildi.

Açıklamada ayrıca devlet destekli ekmeğe gelen zammın 50 kuruşa (yaklaşık 0,03 dolar) satılan ekmekleri kapsamadığı belirtildi.

"Gıda fonuna katkı sağlanacak"

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi dün yaptığı konuşmada, okullar için tahsis edilen 8 milyar cuneyh (yaklaşık 509 milyon dolar) gıda fonuna katkı sağlanması için devlet destekli ekmeğe zam yapılmasının vaktinin geldiğini ifade etmişti.

Öte yandan 2021-2022 mali yılı bütçesinde devlet destekli ekmeğe 50,5 milyar cuneyh (yaklaşık 3,21 milyar dolar) tahsis edilmişti.

1977'deki zam ülkeyi karıştırmıştı

Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Enver Sedat’ın 18 Ocak 1977'de ekmeğe zam getirildiğini açıklaması ülkede geniş çaplı protestolara neden olmuştu. Tepkiler üzerine dönemin Mısır hükümeti zam kararından geri adım atmıştı.

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