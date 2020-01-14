Dünya Mısırda eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü
ORTADOĞU

Mısır'da eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü

Mısır Silahlı Kuvvetleri, eğitim uçuşu yapan bir savaş uçağının düştüğünü, pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Mısır ordusunun gerçekleştirdiği askeri tatbikat sırasında F-16 savaş uçağının düşmesi nedeniyle 1 pilot yaşamını yitirdi.

Mısır’da ’Kadir 2020’ askeri tatbikatı sırasında F-16 savaş uçağı düştü. Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamer er-Rifai yaptığı açıklamada, Kadir 2020 askeri tatbikatı sırasında F-16 savaş uçağı düştüğünü ve kazada pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı. Rifai, uçağının düşme nedeninin araştırılması için inceleme yapılacağını belirtti.

Öte yandan Mısır ordusu geçtiğimiz günlerde ’Kadir 2020’ adıyla askeri tatbikat başlatmıştı. Askeri tatbikata hava, kara ve deniz kuvvetleri katıldı.

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