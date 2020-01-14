Mısır'da eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü

İnsanlık İdlib’de büyük bir sınav veriyor: Çöplerle ısınıyor yağmur suyu içiyorlar

Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle İdlib'e göç etmek zorunda kalan Suriyeli aileler, soğuk hava ve çamur içerisindeki kamplarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. 9 yıldır bitmek bilmez savaşın içerisinde aılar ile kıvranan halk acilen soba, yakacak, battaniye ve gıdaya ihtiyaç duyuyor. Her gün yeni bir sabaha derme çatma yapılan çadırlarda uyanan mazlumlar uzanacak yardım elini bekliyor.