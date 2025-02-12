Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Mısır'da orduya 'en üst düzey hazırlık' talimatı: İki önemli yer mercek altında

Mısır'da orduya 'en üst düzey hazırlık' talimatı: İki önemli yer mercek altında

16:1912/02/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Ülkenin Sina Yarımadası ve Gazze Şeridi sınır hattının güvenliği yer alıyor.
Ülkenin Sina Yarımadası ve Gazze Şeridi sınır hattının güvenliği yer alıyor.

Mısır Savunma Bakanı Abdulmecid Sakr, "silahlı kuvvetlerin çeşitli koşullar altında kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilmesi için Üçüncü Saha Ordusu mensuplarının savaşa hazırlık düzeylerini en üst düzeyde sürdürmelerini" istedi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız tarafından yapılan açıklamada, Üçüncü Saha Ordusu Seferberlik Komuta Merkezleri Projesi'nin ana aşamasına Mısır Savunma Bakanı Sakr ve Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fethi İbrahim Halife'nin yanı sıra çok sayıda komutanın katıldığı belirtildi.


Silahlı kuvvetlerin oluşumları ve birimleri için savaş eğitim planı çerçevesinde gerçekleştirilen ana aşamanın birkaç gün sürdüğü aktarılan açıklamada, tatbikatın yeri ve süresine ilişkin net bilgi verilmedi.


Açıklamada, Mısır Savunma Bakanı Sakr'ın projenin ana aşamasını takip ettiği ve bu sırada "Üçüncü Saha Ordusu mensuplarına savaşa hazırlık düzeylerini en üst düzeyde sürdürmeleri" talimatı verdiği kaydedildi.


Ülkenin Sina Yarımadası ve Gazze Şeridi sınır hattının güvenliği yer alıyor

Sakr'ın proje kapsamında görev alan bazı katılımcılarla, görevlerini yerine getirme yöntemleri ve operasyon yönetimi sırasında karşılaşılabilecek ani durumlarla başa çıkmak için en uygun kararları nasıl alabilecekleri konusunda görüştüğü belirtildi.


Mısır Savunma Bakanının görüşmede "Üçüncü Sahra Ordusu mensuplarının en yüksek düzeyde savaş hazırlığını korumaları gerektiğini, böylece silahlı kuvvetlerin her türlü koşulda kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilecek kapasitede olacağını" vurguladığı aktarıldı.


Mısır Üçüncü Saha Ordusu'nun en önemli görevleri arasında ülkenin Sina Yarımadası ve Gazze Şeridi sınır hattının güvenliği yer alıyor.


#Mısır
#Ordu
#Talimat

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Niğde’de yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe günü için Valilik açıklaması geldi mi? Meteoroloji uyardı yoğun kar yağışı bekleniyor