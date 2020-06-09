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Dünya Mısırda rejim karşıtı bir muhalif daha cezaevinde hayatını kaybetti
ORTADOĞU

Mısır'da rejim karşıtı bir muhalif daha cezaevinde hayatını kaybetti

Mısır'da rejim karşıtı bir muhalifin Kahire'deki Tura hapishanesinde tıbbi ihmal sonucu vefat ettiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Mısır'dan insan hakkı ihlalleri
Mısır'dan insan hakkı ihlalleri
  • Merkezi İngiltere'de bulunan bağımsız insan hakları örgütü "We Record" tarafından yapılan açıklamada, Mühendis Nasır Samra (55) adlı bir Mısır vatandaşının Kahire'nin güneyindeki Tura hapisanesinde tıbbi ihmal sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.

Samra'nın göğsünden kronik rahatsızlığı olduğu belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerinin geçen aralık ayında gözaltına aldıktan sonra 50 gün bilinmeyen bir yerde tutulduğu, koronavirüs süreci nedeniyle ailesi tarafından ziyaretine izin verilmediği kaydedildi.

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İnsan haklarına uygun hareket etmiyorlar

Mısır'daki gözaltıları takip eden bir başka insan hakları kuruluşu "Hivar" da benzeri açıklamalarda bulundu.

  • Samra'nın ölümüne ilişkin Mısır İçişleri Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı. Bilindiği üzere Mısır yönetimi ülkedeki muhalefetin konuya ilişkin suçlamalarını yalanlarken, hapisanelerde tutuklu ve mahkumlara sağlık hizmetlerinin insan hakları kuralları gereği sağlandığını öne sürüyor.
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