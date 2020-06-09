Mısır'da rejim karşıtı bir muhalif daha cezaevinde hayatını kaybetti

BAE’de ‘Küçük İsrail’: Yahudi topluluğu kuruldu

BAE ve İsrail arasında son yıllardaki yakınlaşmanın bir sonucu olarak farklı ülkelerden gelen 3 bine yakın Yahudi “BAE Yahudi Topluluğu”nu kurdu ve Twitter hesabı açtı. Grubun paylaştığı bir videoda BAE yetkilileri ve ordusu için İbranice dualar okunuyor.





