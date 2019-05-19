Mısır'da turist otobüsünde patlama

Mısır'ın Kahire kentinde piramitlerin yakınında turistleri taşıyan otobüste patlama meydana geldi. Olayda ölü ve yaralı olup olmadığı bilinmiyor.
Ayrıntılar geliyor...
Mısır'ın Kahire kentinde piramitlerin yakınında turistleri taşıyan otobüste patlama meydana geldi. Olayda ölü ve yaralı olup olmadığı bilinmiyor.
Mısır'ın Kahire kentinde piramitlerin yakınında turistleri taşıyan otobüste patlama meydana geldi. Olayda ölü ve yaralı olup olmadığı bilinmiyor.
Ayrıntılar geliyor...
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