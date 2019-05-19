Mısır'da turist otobüsünde patlama

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Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Ensar Camisi'nden kimliği belirsiz bir kişinin, merkezi sisteme girip ezanı 10 dakika erken okuması nedeniyle birçok kişi orucunu erken açtı. Altınordu İlçe Müftüsü Mustafa Düzgüney, diğer camilerde böyle bir durumun yaşanmadığını belirterek, "Görevli arkadaşlar yetişip sistemi kapatıyorlar. Böyle bir sistem kazası olmuş. Nereden girdi, kimdi bilmiyoruz ? Diğer camilerimizde bu ses yok" dedi.

