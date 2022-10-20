Mısır'daki Ezher Kurumu Avustralya’nın 'Batı Kudüs' kararından memnun

Avustralya’nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri almasından memnuniyet duyulduğu ifade edilen açıklamada, Kudüs'ün önceden olduğu gibi gelecekte de Filistin'in ebedi başkenti olarak kalmaya devam edeceği vurgulandı.

Ezher'in Filistin davası konusundaki değişmez tutumuna dikkat çekilen açıklamada, Filistin halkının haklarına yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Avustralya'nın geri alma kararı

Avustralya hükümeti, bir önceki hükümet zamanında 2018'de alınan Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını 18 Ekim'de geri aldığını duyurmuştu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin her zaman "İsrail'in dostu olmaya" devam edeceğini belirterek, Canberra'nın "İsrail ve gelecekteki Filistin'in uluslararası tanınmış sınırlar çerçevesinde barış içinde yaşayacağı iki devletli çözüm arayışına bağlı olduğunu" kaydetmişti.

Avustralya'nın 2018'de bir önceki Başbakan Scott Morrison döneminde alınan Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma yönündeki kararını eleştiren Wong, bu adımı "tek taraflı ve tehlikeli bir karar, kazanımsız risk" diye nitelemişti.