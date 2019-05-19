Mısır'daki piramit yakınlarında patlama: 10 yaralı

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM daimi üyeleri ve AB dışişleri bakanlarına gönderdiği mektupta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumuna ilişkin muhataplarını bilgilendirdi. Bakan Çavuşoğlu mektubunda, Doğu Akdeniz'de Fatih gemisinin sondaj yaptığı bölgenin Türk kıta sahanlığı olduğunu vurguladı. Ayrıca Çavuşoğlu, AB'nin üyelik dayanışması altında GKRY'ye verdiği desteğin uluslararası hukukla bağdaşmadığının altını çizdi.