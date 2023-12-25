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Dünya

Mısır'dan dikkat çeken hamle: Hamas ile işgalci İsrail arasında "üç aşamalı ateşkes" teklifi iddiası

Mısır'ın İsrail'in saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze için "üç aşamalı ateşkes" önerisi getirdiği iddia edildi. Bu öneri, kademeli olarak tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeriyor.

07:43 - 25/12/2023 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

The Times of Israel gazetesinin Suudi Eş-Şark internet sitesine dayandırdığı haberinde, geçen hafta Kahire'de Mısır ile Hamas'ın görüşmelerine katılan bir kaynağa atıfta bulunulduğu belirtildi.


Buna göre ilk aşamada 3 veya 4 haftaya kadar uzatılabilecek şekilde 2 haftalık ateşkesin öngörüldüğü, bu aşamada kadınlar, çocuklar, yaşlı erkekler ve hastalar olmak üzere 40 İsrailli esirin serbest bırakılmasının planlandığı ifade edildi.


İsrail tankları Gazze'den çekilecek

Buna karşılık İsrail'in aynı kategoriden alıkoyduğu 120 Filistinliyi serbest bırakması, söz konusu süre boyunca "ateşkes sağlanması" ve
"İsrail tanklarının Gazze'den çekilerek insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının"
hedeflendiği ifade edildi.

Gazze'de teknokratik hükümetin kurulacak

İkinci aşamada, Filistinli gruplar arasında görüşmeler sağlanarak,
"Batı Şeria ve Gazze'de teknokratik bir hükümetin kurulmasının"
ele alınacağı öne sürüldü.

Üçüncü ve son aşamanın ise "kapsamlı bir ateşkesin" sağlanmasının ardından, Gazze'deki İsrailli esirlerin tamamının salıverilmesi, buna karşılık sayısı daha sonra belirlenecek şekilde Filistinli esirlerin de serbest bırakılmasını içerdiği belirtildi.


Gazzelilerin evlerine dönmelerine izin verilecek

Haberde,
"Bu aşamada İsrail, güçlerini Gazze Şeridi'nden çekecek ve bölgenin kuzeyinde yerlerinden edilmiş Gazzelilerin evlerine dönmelerine izin verecek"
ifadelerine yer verildi.

İsrail medyasına göre Tel Aviv, vatandaşlarını Hamas'a karşı tavizlere hazırlıyor

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin kadın esirler, alıkonulma sırasında yaralanan yaşlılar ve kronik hastaların serbest bırakılmasına öncelik veren bir takas anlaşmasını aracılarla görüştüğünü duyurmuştu.


Haberde, adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili
"İsrail kamuoyu, zor kararlar almaya ve tehlikeli kategorideki esirlerin serbest bırakılması konusunda tavizler vermeye hazır olmalıdır"
ifadeleri kullanılmıştı.

"Tehlikeli" kategorisinde gösterilen kişilerin, haklarında ağır hapis cezaları verilmiş İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular olduğu ifade edilmişti.


İsrail merkezli "Walla" haber sitesi de konuya dair haberinde 40 İsrailli esire karşılık bir hafta sürecek "insani ara" seçeneğinin masada olduğunu kaydetmişti.


Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.


Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.


Kassam Tugaylarından İsrail özel gücüne füzeli saldırı: İşgalci ordusu ağır kayıp verdi
Kassam Tugaylarından İsrail özel gücüne füzeli saldırı: İşgalci ordusu ağır kayıp verdi

İzzeddin el-Kassam Tugayları, terör devleti İsrail'e ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü ve yaralandığı belirtildi. Söz konusu açıklamada Cuhr ed-Dik bölgesinde bir binaya konuşlanan 10 askerden oluşan İsrail özel gücünün füzeyle hedef alındığı ve işgal ordusundaki askerlerden bazılarının öldüğü, bazılarının ise yaralandığı kaydedildi. Öte yandan "Yasin-105" roketleriyle El-Kasasıb Mahallesi'nde bir, Cibaliya el-Beled bölgesi sınırlarında da iki "Merkava" tankının vurulduğu da aktarıldı.

#Mısır
#Hamas
#Gazze
#İsrail
42 dakika önce
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